HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phát thông cáo về ca bệnh hiếm gặp gây tử vong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Down, tim bẩm sinh tử vong do ca bệnh hiếm, diễn biến nặng dù đã cấp cứu tích cực.

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thông tin ca bệnh hiếm gặp gây tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Ngày 18-1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị) - đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến trường hợp bệnh nhân L.H.T.V. (SN 2010, trú xã Đồng Lê) có tiền sử hội chứng Down và tim bẩm sinh, tử vong sau quá trình cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, bệnh nhân L.H.T.V. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa vào cấp cứu lúc 17 giờ 44 ngày 15-1 với chẩn đoán ban đầu theo dõi viêm tụy cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành thăm khám, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, chỉ định chẩn đoán hình ảnh, đồng thời giải thích tình trạng bệnh và hướng xử trí chuyên môn cho gia đình người bệnh.

Đến khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có thuốc cản quang. Sau khi chụp, bệnh nhân xuất hiện đau bụng nhiều, bụng chướng, được chỉ định đặt sonde dạ dày và tiếp tục theo dõi, chờ kết quả cận lâm sàng.

Khoảng 21 giờ 40, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng cực kỳ nặng và hiếm gặp, bao gồm: xoắn dạ dày, nhồi máu thận trái, nhồi máu lách, viêm đầu tụy, viêm hỗng tràng, kèm dịch ổ bụng và tràn dịch màng phổi, trên nền bệnh nhân mắc hội chứng Down và tim bẩm sinh.

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thông tin ca bệnh hiếm gặp gây tử vong - Ảnh 2.
Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thông tin ca bệnh hiếm gặp gây tử vong - Ảnh 3.
Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thông tin ca bệnh hiếm gặp gây tử vong - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp CT ổ bụng cho thấy dạ dày giãn lớn, xoắn bất thường; kèm tổn thương nhồi máu lách và viêm tụy trên nền ca bệnh hiếm, diễn biến đặc biệt nặng - Ảnh Bệnh viện cung cấp

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức hội chẩn liên khoa, với sự tham gia của các chuyên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Cấp cứu, Ngoại tổng hợp, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị can thiệp, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp và ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn nhiều lần theo đúng phác đồ chuyên môn.

Dù được cấp cứu và điều trị tích cực, do bệnh diễn tiến quá nặng và phức tạp, bệnh nhân đã tử vong lúc 23 giờ 47 ngày 15-1-2026.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới khẳng định đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình chuyên môn trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và cấp cứu, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, bệnh viện bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát của gia đình bệnh nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, xuất hiện một số thông tin chưa chính xác liên quan đến vụ việc, gây hiểu lầm và dư luận trái chiều. Bệnh viện đã phát đi thông cáo nhằm cung cấp thông tin chính thức, minh bạch, giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

Tin liên quan

Sau loạt bài của Báo Người Lao Động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới có tân Giám đốc

Sau loạt bài của Báo Người Lao Động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới có tân Giám đốc

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, được Bộ Y tế tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới; trực thuộc Bộ Y tế.

Nhiều thiết bị tiền tỉ "đắp chiếu" ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

(NLĐO) - Theo nhiều bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bộ Y tế cần cử đoàn vào thanh tra, kiểm tra lại công tác đấu thầu, mua sắm, bảo trì… trang thiết bị y tế tại bệnh viện này thời gian qua.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có Phó Giám đốc 45 tuổi

(NLĐO) - Ông Đoàn Nguyên Hồng (45 tuổi), Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Quảng Trị bệnh nhân tử vong ca bệnh hiếm hội chứng Down Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới xoắn dạ dày Đồng Lê thông tin ca bệnh tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo