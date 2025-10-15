HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

MAI CHI

(NLĐO)- BHXH TP HCM không phát hành giấy mời và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua số điện thoại...

Ngày 15-10, BHXH TP HCM đã phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo giấy tờ cơ quan BHXH để lừa đảo người dân.

Theo đó, mới đây, một người dân tại phường Khánh Hội, TP HCM nhận được "Giấy mời"  đóng dấu và chữ ký của Phó Giám đốc BHXH cơ sở Xóm Chiếu. Trong đó ghi chính xác họ tên người tham gia BHYT, ngày tháng năm sinh, chỗ ở hiện tại, số CCCD…

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo cơ quan BHXH để lừa đảo - Ảnh 1.

Giấy mời giả mạo BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Nội dung "Giấy mời" ghi: "Căn cứ Quyết định số 188/2025/NĐ - CP khoản 6 Điều 6 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước. Chi tiết mục hỗ trợ đóng BHYT từ Luật BHYT. Hỗ trợ 100% mực đóng BHYT đối với hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Phụ huynh hộ gia đình cần mang theo: BHYT và CCCD (nếu có); mã hồ sơ cổng thông tin điện từ Bộ Y tế cung cấp. Đề nghị người dân lên BHXH cơ sở Xóm Chiều để làm việc... Đề nghị hộ gia đình đến đúng giờ, không cử người đi thay để buổi làm việc đạt kết quả…"

Trước đó, BHXH cơ sở Hòa Hưng cũng phát hiện tình trạng này khi một người dân nghi ngờ và trình báo về thủ đoạn tương tự. Trên "Giấy mời" cũng có ký tên và đóng dấu của BHXH cơ sở Hòa Hưng và đề nghị hộ gia đình đến Trung tâm BHXH Hòa Hưng để làm việc…

BHXH TP HCM khẳng định giấy mời nêu trên là giả. BHXH TP HCM không phát hành giấy mời theo hình thức trên và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua số điện thoại. Người dân có thể kiểm tra tính xác thực văn bản tại website https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn hoặc Tổng đài BHXH Việt Nam 1900 9068.

BHXH TP khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần báo ngay cho BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc cơ quan Công an để xử lý kịp thời. Đồng thời luôn cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng.

lừa đảo BHXH giả mạo BHYT lừa đảo bhxh
