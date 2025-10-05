HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cảnh báo lừa đảo sinh viên đi du học

Thu Tâm

(NLĐO) – Trường ĐH Cửu Long đã thông báo đến cơ quan công an về việc giả mạo công văn của trường với mục đích lừa đảo

Tối 5-10, tin từ Trường ĐH Cửu Long cho biết TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường - vừa ký thông báo về việc cảnh giác các trường hợp mạo danh nhà trường thông báo du học, mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong sinh viên.

Cảnh báo lừa đảo sinh viên đi du học - Ảnh 1.

Cảnh báo từ Trường ĐH Cửu Long

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trong học sinh, sinh viên của trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và từ Phòng An ninh mạng của Công an tỉnh Vĩnh Long, nhà trường phát hiện nhiều trường hợp sinh viên bị các đối tượng mạo danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Hình thức mà các đối tượng này thực hiện rất tinh vi, sử dụng nhiều kịch bản rất thuyết phục nhằm tạo sự tin tưởng cũng như đánh vào tâm lý lo sợ của các bạn sinh viên trẻ.

Đầu tiên, đối tượng thông báo cho sinh viên các chương trình du học nước ngoài bằng hình thức cắt, ghép chữ ký của hiệu trưởng, con dấu của trường để tạo niềm tin cho sinh viên.

Sau đó, đối tượng dùng những thủ đoạn như: gọi điện thoại báo có đơn hàng online để liên hệ bước đầu. Nếu không hợp tác sẽ giới thiệu là người của cơ quan chức năng và thông báo rằng các em sinh viên có liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật (thông tin cá nhân bị sử dụng để vi phạm pháp luật, tạo tài khoản ngân hàng, vay tín dụng đen, liên quan rửa tiền,...); đồng thời trao đổi một số thông tin xác nhận như mã số sinh viên, chuyên ngành học nhằm tạo sự tin tưởng đấy là cơ quan chức năng.

Sau khi các sinh viên đồng ý phối hợp, các đối tượng sẽ giới thiệu vào các nhóm chat video (Zalo, Telegram, Zoom,...) nhằm cho các em thấy trang phục, khu làm việc, các văn bản của cơ quan chức năng để tiếp tục tăng thêm sự tin tưởng.

Các đối tượng sẽ yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính để thực hiện công tác điều tra hoặc chứng minh rằng các em sinh viên không liên can bằng cách chuyển tiền theo yêu cầu của chúng và chiếm đoạt tài sản (một số trường hợp còn hướng dẫn các em sinh viên vay tiền trên ví momo, vay mượn của người thân để chuyển khoản cho các đối tượng).

Từ các trường hợp như trên, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc cảnh giác từ các cuộc gọi lạ và không chuyển tiền cho các đối tượng mạo danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhằm tránh thiệt hại về tài sản.

Khi nhận được cuộc gọi lạ như trường hợp như trên, yêu cầu sinh viên thông báo đến gia đình, cố vấn học tập, Phòng Công tác chính trị - Sinh viên để được hỗ trợ. Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết.

Ngoài cảnh báo nêu trên, Trường ĐH Cửu Long cũng vừa báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long về việc giả mạo thông báo của trường.

Cảnh báo lừa đảo sinh viên đi du học - Ảnh 2.

Thông báo giả mạo Trường ĐH Cửu Long

Theo thông báo giả, Trường ĐH Cửu Long triển khai chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản năm 2025, do Chính phủ Nhật Bản cấp các suất học bổng ngắn hạn, số lượng ứng viên sơ tuyển 100 suất (đại học 70 suất, cao đẳng 30 suất) cho sinh viên của trường. Toàn bộ chi phí tham gia 3 tháng tại Nhật, đi lại, ăn ở... do phía Nhật Bản đài thọ. Để tham gia chương trình, sinh viên phải nộp hồ sơ về trường, sao kê điện tử tài khoản tối thiểu 250 triệu đồng.


Tin liên quan

Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group

Công an TP HCM khởi tố vụ án lừa đảo tại Sam Group

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định dàn lãnh đạo Sam Group đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều khách hàng

Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng lừa đảo khoảng 500 người

(NLĐO) - Bước đầu, Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền trên 1 tỉ đồng

Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng

(NLĐO) – Trước khi nhiều thành viên nhận án tử tại Trung Quốc, gia tộc họ Minh điều hành đế chế tội phạm lừa đảo và đánh bạc trị giá hàng tỉ USD ở Myanmar.

chiếm đoạt tài sản ĐH Cửu Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính phủ Nhật Bản cảnh báo lừa đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo