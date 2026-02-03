HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

BHXH TPHCM triển khai hướng dẫn kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

MAI CHI

(NLĐO)- Việc triển khai hướng dẫn thể hiện quyết tâm của BHXH TPHCM trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH

Ngày 3-2, BHXH TPHCM đã thông tin về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Theo đó, hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm: văn bản kiến nghị khởi tố của cơ quan BHXH; các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ kèm theo là bản chính hoặc bản sao hợp pháp (sao y, sao lục theo quy định), hoặc tài liệu, dữ liệu điện tử đã được chuyển đổi bảo đảm tính pháp lý theo quy định.

Hồ sơ được lập đối với các hành vi có dấu hiệu tội gian lận BHXH, BHTN theo Điều 214 Bộ luật Hình sự; Tội gian lận BHYT theo Điều 215 Bộ luật Hình sự; và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

BHXH TPHCM triển khai hướng dẫn kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN - Ảnh 1.

Đại diện doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại, tuyên truyền về chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN do BHXH TPHCM tổ chức

BHXH TP nhất mạnh hành vi chậm đóng BHXH sẽ chuyển sang hành vi trốn đóng khi người sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn đóng theo quy định hoặc sau khi cơ quan BHXH đã có văn bản đôn đốc mà vẫn không thực hiện.

Cụ thể, nếu cơ quan BHXH gửi văn bản đôn đốc trong vòng 45 ngày kể từ sau thời hạn đóng chậm nhất mà doanh nghiệp vẫn không nộp (sau 60 ngày), thì hành vi được chuyển sang trốn đóng (kể từ ngày thứ 61); Nếu văn bản đôn đốc được gửi sau 45 ngày kể từ sau thời hạn đóng chậm nhất, thì hành vi được coi là trốn đóng tính từ ngày thứ 15 kể từ ngày cơ quan BHXH ban hành văn bản đôn đốc.

Đối với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nếu sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn đăng ký tham gia BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH năm 2024 mà đơn vị vẫn chưa thực hiện đăng ký thì hành vi chậm đóng được xác định là trốn đóng theo quy định của pháp luật.

Về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, khi cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp kê khai thấp hơn thực tế, hành vi này được xác định là trốn đóng. Thời điểm tính trốn đóng được xác định từ ngày liền kề sau tháng tiếp theo của kỳ phát sinh tiền lương đối với đơn vị đóng hằng tháng; hoặc sau chu kỳ đóng tiếp theo đối với đơn vị thực hiện đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Trong quá trình xem xét, xử lý vụ vi phạm, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

Theo BHXH TPHCM, việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố theo các điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự thể hiện quyết tâm của BHXH TP trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật và củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội.

