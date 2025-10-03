Bí ẩn phía sau cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ công an

Ngày 3-10, Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 2-10, Công an xã Hương Đô nhận được thông tin phản ánh từ Chi nhánh Ngân hàng Agribank Hương Khê (đóng tại xã Hương Đô) về việc một khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, chuyển tiền cho đối tượng không rõ danh tính.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Hương Đô đã có mặt tại ngân hàng để xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, xác định chị Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ thôn Đông Trà, xã Hương Đô) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này sử dụng các thủ đoạn gian dối, đe dọa nếu chị Ngân không chuyển tiền thì sẽ bị bắt giữ.

Do quá hoảng sợ, chị Ngân đã đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm là 160 triệu đồng, chuẩn bị chuyển vào tài khoản 100337..... tại một ngân hàng theo yêu cầu của đối tượng.

Thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã nhanh trí báo công an ngăn chặn vụ lừa đảo 160 triệu đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác tuyên truyền, Công an xã Hương Đô phối hợp Ngân hàng Agribank Hương Khê kịp thời giải thích, hướng dẫn chị Ngân hiểu rõ đây là một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến qua mạng.

Sau khi được Công an xã và cán bộ Ngân hàng Agribank Hương Khê tuyên truyền, chị Ngân đã nhận thức rõ bản chất vụ việc là hành vi lừa đảo, từ chối chuyển tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Hương Đô và ngân hàng.