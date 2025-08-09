HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Uyên Châu

(NLĐO) - Nhờ sự nhanh nhạy của nữ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn bà lão 76 tuổi chuyển tiền 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an.

Ngày 9-8, Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng qua không gian mạng.

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an- Ảnh 1.

Công an hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời bà H. chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Trước đó, chiều 8-8, bà H.T.H. (76 tuổi, ngụ xã Minh Đức) đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Long chuyển số tiền 100 triệu đồng với biểu hiện lo lắng. Thấy vậy, nhân viên ngân hàng là chị Nguyễn Thị Nhã Phương hỏi han và kiểm tra thì phát hiện mẫu giấy chuyển tiền tới tài khoản không rõ thông tin, mối quan hệ với người gửi.

Nhận thấy có biểu hiệu bất thường, chị Phương cùng cơ quan liên hệ Công an phường Bình Long để phối hợp xác minh.

Nhận được tin báo, trung tá Nguyễn Ninh Bình, cán bộ Công An phường Bình Long, nhanh chóng có mặt tiến hành làm việc, xác định bà H. đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt giam.

Do hoảng sợ, bà H. đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Nhã Phương, nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin cho công an kịp thời giúp ngăn ngừa vụ lừa đảo qua không gian mạng

Trung tá Bình đã tuyên truyền, giải thích cho bà H. hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, cảnh báo bà tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, nhất là các cuộc gọi tự xưng cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… và ân cần hỗ trợ đưa bà H. về với gia đình, người thân.

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

