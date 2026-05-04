Bí ẩn sinh vật giống cá voi có mỏ chết ngoài khơi Gia Lai

Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận sinh vật biển có kích thước lớn, trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn vào chiều 3-5, hiện đã chết.

Hiện trường phát hiện xác cá trôi cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo ông Toàn, sau một đêm người dân nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện xác cá trôi cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Sinh vật này có kích thước lớn, ước tính nặng hơn 2 tấn, dài khoảng 4 m. Do đó, việc xử lý xác cần có sự hỗ trợ từ chính quyền cấp trên.

Hiện thôn đang xin ý kiến UBND xã để có phương án chôn cất phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3-5, ngư dân phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, trên thân có nhiều vết thương, đặc biệt ở vùng lưng và mắt.

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ, tìm cách đẩy cá trở lại biển.

Tuy nhiên, do bị thương, con cá có dấu hiệu mất phương hướng, liên tục quay đầu và trôi dạt vào bờ. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi thủy triều dâng cao, người dân mới đưa được cá ra xa và không thấy quay trở lại cho đến sáng hôm sau.

Theo quan sát của ngư dân, sinh vật này có hình dạng khá lạ: thân lớn như cá voi nhưng phần đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Nhiều người đi biển lâu năm nhận định đây có thể là loài cá voi có mỏ – một loài sống chủ yếu ở vùng biển sâu, hiếm khi xuất hiện gần bờ.