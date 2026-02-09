Xác cá voi "khủng" dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 9-2, UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang khẩn trương lên phương án xử lý một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy.

Xác cá voi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị, đang bị phân huỷ

Trước đó, vào chiều ngày 8-2, người dân phát hiện tại khu vực phía Nam bãi tắm Mỹ Thủy có một xác cá lớn trôi dạt vào bờ. Ngay sau khi nhận tin báo, xã Mỹ Thủy đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là xác cá voi nặng khoảng 1 tấn, đang trong quá trình phân hủy. Vị trí phát hiện xác cá voi nằm ở khu vực bờ biển đang bị sạt lở nên việc tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đại diện UBND xã Mỹ Thủy cho hay địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn môi trường, cảnh quan bờ biển và sinh hoạt của người dân địa phương.