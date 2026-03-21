Quốc tế

Bí ẩn "viên tướng sống sót" của Iran

Hải Hưng

(NLĐO) – Thân phận của tướng Esmail Qaani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang trở được chú ý giữa chiến dịch ám sát của Israel.

Hai chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" và "Sư tử gầm" do Mỹ và Israel phát động được cho đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều trợ lý cấp cao thiệt mạng ngay trong đòn đánh đầu tiên hôm 28-2.

Dù cú ra đòn chớp nhoáng làm nhiều nhân vật chủ chốt Iran thiệt mạng nhưng tướng Esmail Qaani thêm lần nữa không gặp bất cứ hề hấn gì.

Bí ẩn thân phận và số mạng tướng Qaani của Iran - Ảnh 1.

Trong 2 năm qua, tướng Esmail Qaani được cho là đã nhiều lần thoát nạn trong các cuộc tấn công khiến những người xung quanh thiệt mạng. Ảnh: Anadolu

Kể từ thời điểm đó, viên tướng 68 tuổi này lại trở thành tâm điểm của những nghi vấn dồn dập. Theo tờ Telegraph, nhiều nguồn tin nhắc đến "mô thức lặp lại" liên quan tới tướng Qaani: Liên tục xuất hiện sau các vụ tấn công mà những người xung quanh đều thiệt mạng.

Có nhận định nhiều ẩn ý rằng tướng Qaani đã "xây dựng danh tiếng trong 2 năm qua với khả năng rời đi an toàn khi những người khác không thể sống sót".

Những "chứng cứ" được nhắc tới bao gồm cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Khi nhiều chỉ huy IRGC bị nhắm mục tiêu, tướng Qaani ban đầu được cho là đã thiệt mạng. Bất ngờ sau đó ông lại xuất hiện tại một sự kiện công khai trong trang phục dân sự. Sự việc tương tự từng xảy ra vào tháng 10-2024.

Bí ẩn thân phận và số mạng tướng Qaani của Iran - Ảnh 2.

Tướng Esmail Qaani (bên phải) cùng với cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: MXH

Nghi vấn càng gia tăng khi xuất hiện thông tin Israel lập danh sách các mục tiêu cần loại bỏ trong đợt chiến dịch gần đây nhưng không có tên của tướng Qaani.

Nhiều tài khoản mạng xã ví von tướng Qaani là "tài sản lâu năm" của Israel, thậm chí lan truyền hình ảnh chỉnh sửa ông trong quân phục đối phương. 

Cùng đó, loạt tin đồn tại Trung Đông nói rằng tướng Qaani đang bị cơ quan an ninh nội bộ IRGC thẩm vấn, quản thúc, thậm chí đã bị "xử lý". Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán, không có xác nhận chính thức.

"Không ai thực sự biết sự thật về thân phận cũng như số phận của tướng Qaani" – báo Telegraph dẫn một nguồn tin tình báo Israel thừa nhận – "Có thể Qaani vẫn trung thành với Iran và những gì đang diễn ra chỉ là một chiến dịch tin giả nhằm làm suy yếu ông".

Đáng chú ý, một tài khoản tiếng Ba Tư được cho là liên hệ với Cơ quan tình báo Israel (Mossad) từng công khai phủ nhận việc ông Qaani là "điệp viên" của họ,

Các đồn đoán này xuất hiện trong bối cảnh Israel được cho là đã thâm nhập sâu vào hệ thống an ninh Iran. 

Một số dấu hiệu cho thấy các chiến dịch ám sát nhân vật cấp cao Iran của Israel có thể được hỗ trợ bằng việc khai thác dữ liệu từ camera giao thông tại Tehran, thậm chí có sự hiện diện của lực lượng trên thực địa trong những đợt tấn công trước.

Dù vậy, mức độ hoạt động của các điệp viên Israel tại Iran hiện vẫn chưa rõ. Các cựu nhân viên tình báo cho rằng Mossad có thể thu thập lượng lớn dữ liệu qua không gian số, thậm chí thông qua chính những người Iran không nhận thức được họ đang cung cấp thông tin.

Bí ẩn thân phận và số mạng tướng Qaani của Iran - Ảnh 3.

Tướng Esmail Qaani sống sót sau cuộc tấn công vào khu phức hợp ở Tehran khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và nhiều phụ tá cấp cao thiệt mạng. Ảnh: Telegraph

Tướng Qaani đứng đầu lực lượng Quds, 1 trong 5 nhánh thuộc IRGC, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Tehran bên ngoài lãnh thổ.

Ông tiếp quản vị trí này từ năm 2020, sau khi người tiền nhiệm là tướng Qasem Soleimani bị ám sát trong nhiệm kỳ đầu Tổng thống Donald Trump lãnh đạo nước Mỹ.

Trong nội bộ IRGC, tướng Qaani được đánh giá trung thành nhưng không mang tầm ảnh hưởng như người tiền nhiệm.Tuy vậy, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm, ông vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược khu vực của Tehran.

Mỹ tăng tốc bổ sung hỏa lực, "hàng ngàn binh sĩ" thẳng tiến Trung Đông

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đang tăng tốc triển khai thêm hàng ngàn binh sĩ và thủy thủ đến Trung Đông, giữa lúc cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bước sang tuần thứ ba.

Iran làm được điều chưa từng có với F-35, kế hoạch tác chiến của hàng chục nước bị đe dọa

(NLĐO) - Hệ thống phòng không tầm ngắn Majid (còn gọi là AD-08) có thể đã được Iran sử dụng để bắn trúng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông (*): Trận chiến vô hình

Các chuyên gia tình báo cho rằng Iran có thể đang sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc để nhắm bắn các mục tiêu quân sự của Israel, Mỹ tại Trung Đông

