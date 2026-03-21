Mỹ tăng tốc bổ sung hỏa lực, "hàng ngàn binh sĩ" thẳng tiến Trung Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ tăng tốc bổ sung hỏa lực, "hàng ngàn binh sĩ" thẳng tiến Trung Đông

Cao Lực

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đang tăng tốc triển khai thêm hàng ngàn binh sĩ và thủy thủ đến Trung Đông, giữa lúc cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bước sang tuần thứ ba.

Hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington chưa có quyết định về việc đưa quân vào lãnh thổ Iran.

Việc tăng cường lực lượng được thực hiện nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tiềm tàng trong khu vực.

Theo nhiều nguồn tin, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 11, gồm ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ, đã rời TP San Diego - Mỹ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer vào hôm 18-3, sớm hơn dự kiến.

Lực lượng bổ sung này sẽ đến khu vực Vùng Vịnh chưa đầy một tuần sau khi MEU số 31, gồm 2.200 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, được điều đến khu vực trên tàu USS Tripoli.

Mỹ hiện có khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy USS Tripoli cùng hai tàu hộ tống đang di chuyển theo hướng Tây Nam qua biển Đông vào ngày 15-3.

Mỹ tăng tốc bổ sung hỏa lực ở Trung Đông - Ảnh 1.

Tên lửa RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) được phóng từ tàu USS Tripoli. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một quan chức khác cho biết Hải quân Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS George H.W. Bush để thay thế tàu sân bay Gerald R. Ford, vốn đã hoạt động trên biển hơn 9 tháng. 

Tàu sân bay Ford đang trên đường đến căn cứ vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp để sửa chữa.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc Mỹ đang điều thêm quân tới Trung Đông.

"Không, tôi không đưa quân đi đâu cả. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn" – Tổng thống Donald Trump nói hôm 19-3 khi được hỏi liệu ông có ý định điều thêm binh sĩ đến khu vực hay không.

Theo The Hill, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc một nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng lực lượng không quân và hải quân.

Tuyến hàng hải quan trọng này về cơ bản đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28-2.

Chính quyền cũng đã thảo luận về việc triển khai lực lượng trên bộ đến đảo Kharg của Iran, nơi có kho chứa dầu xử lý đến 90% lượng xuất khẩu dầu của Tehran.

Iran làm được điều chưa từng có với F-35, kế hoạch tác chiến của hàng chục nước bị đe dọa

(NLĐO) - Hệ thống phòng không tầm ngắn Majid (còn gọi là AD-08) có thể đã được Iran sử dụng để bắn trúng chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

(NLĐO) - Ít nhất 2 tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran đã tấn công căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương.

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn úp mở về đảo Kharg của Iran, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đến một lúc nào đó "sẽ tự mở ra".

Mỹ Donald Trump Trung Đông Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo