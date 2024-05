Bị bắt giam oan 2 lần, một Việt kiều được xin lỗi sau 34 năm

Ngày 28-5, tại UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, VKSND 2 tỉnh An Giang và Long An tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi; Việt kiều Mỹ; hiện ngụ tại quận 1, TP HCM).

Đại diện VKSND và Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi, cải chính thông tin đối với ông Lâm Hồng Sơn

Ông Lâm Hồng Sơn tại buổi xin lỗi và cải chính công khai

Ông Sơn là người bị bắt giam oan 2 lần từ năm 1990 đến 1991, với cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Cơ quan chức năng đã trả tự do cho ông sau vài tháng bắt tạm giam.

Tại buổi minh oan, đại diện VKSND và Công an 2 tỉnh An Giang, Long An đã xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Sơn.

Ông Sơn chấp nhận lời xin lỗi và cải chính công khai của cơ quan chức năng. Ông đề nghị ngành chức năng 2 tỉnh nhanh chóng hoàn tất việc bồi thường các thiệt hại cho bản thân theo đúng quy đinh của pháp luật.

Ông Sơn đã gửi đơn yêu cầu VKSND tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỉ đồng, VKSND tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỉ đồng.

VKSND tỉnh An Giang đã có quyết định cử đại diện các phòng nghiệp vụ tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường của ông Sơn.

Đại diện VKSND cùng Công an 2 tỉnh An Giang và Long An tặng hoa chúc mừng ông Lâm Hồng Sơn

Ngoài việc yêu cầu bồi thường oan sai, ông Sơn còn đang tiếp tục khởi kiện Công an tỉnh An Giang yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản, vốn đầu tư, hàng hóa do việc bắt giam oan gây ra.