Lao động

Bị chủ nợ người lao động làm phiền, doanh nghiệp xử lý ra sao?

T.Yên

(NLĐO)- Trong trường hợp bị chủ nợ của người lao động làm phiền thì công ty hoàn toàn có thể báo công an địa phương xử lý về an ninh trật tự, quấy rối công ty.

Mới đây, một nữ công nhân đã bày tỏ sự bức xúc khi đang nghỉ thai sản thì Phòng nhân sự công ty gọi điện thông báo do cô vay nợ không trả, khiến chủ nợ gọi đến công ty đòi nợ và yêu cầu công ty thanh lý bảo hiểm để trả nợ cho họ. 

Điều đáng nói là nhân viên nhân sự công ty không tìm hiểu rạch ròi vấn đề công nhân có vay nợ không trả hay không mà nhắn tin yêu cầu cô phải xử lý vấn đề cá nhân, đừng để chủ nợ gọi vào công ty. Nếu bên cho vay còn gọi làm phiền, công ty sẽ yêu cầu người lao động lên văn phòng làm việc và có chế tài xử lý.

"Tôi không vay nợ nên cuộc gọi đòi nợ là lừa đảo. Song công ty chưa tìm hiểu vấn đề đã cho rằng người lao động sai, yêu cầu người lao động giải quyết nếu không công ty sẽ xử lý thì có đúng không?"- nữ công nhân này bức xúc.

Bị chủ nợ người lao động làm phiền, doanh nghiệp xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Tình hình lừa đảo qua điện thoại rất phức tạp nên doanh nghiệp và người lao động cần cảnh giác

Về vấn đề này, LS Đào Quang Huy (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng đây là trường hợp cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp người lao động có vay nợ không trả thì đây cũng là quan hệ dân sự giữa người lao động với chủ nợ, công ty không được xử lý kỷ luật, nhất là trường hợp này người lao động còn đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Về phía doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm khi có sự bảo lãnh cho người lao động nên trong trường hợp bị chủ nợ người lao động làm phiền thì công ty hoàn toàn có thể báo công an địa phương xử lý về an ninh trật tự, quấy rối công ty. 

Tuy nhiên, nếu người lao động có thật sự vay nợ không trả thì công ty cũng cần làm việc với người lao động để làm rõ sự việc, phải có phương án xử lý nợ cụ thể với chủ nợ để tránh phiền hà, ảnh hưởng uy tín công ty và đồng nghiệp.

Luật sư cũng cho biết thêm hiện nay tình hình lừa đảo qua điện thoại rất phức tạp nên doanh nghiệp và người dân cần cảnh giác, bình tĩnh để xác minh thông tin các cuộc gọi, tránh ảnh hưởng mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp ...

Nestlé Việt Nam bị mạo danh để tuyển dụng lừa đảo

Nestlé Việt Nam bị mạo danh để tuyển dụng lừa đảo

(NLĐO) - Nestlé Việt Nam cảnh báo xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới qua lịch hẹn giả mạo

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cảnh báo website giả mạo và giấy mời giả mạo cán bộ, lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

L'Oreal lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo tuyển dụng

(NLĐO)- Tập đoàn L'oreal không phỏng vấn 1 vòng cho các vị trí hay phỏng vấn qua điện thoại cũng không yêu cầu ứng viên nộp bất cứ khoản tiền nào

