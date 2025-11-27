Nestlé Việt Nam bị mạo danh để tuyển dụng lừa đảo

Doanh nghiệp khẳng định đây không phải là hình thức tuyển dụng chính thống của Nestlé. Công ty không thu bất kỳ khoản phí đào tạo, phí đầu vào, cũng không yêu cầu mở ví điện tử hay tài khoản ngân hàng trong quá trình tuyển dụng.

Mọi yêu cầu chuyển tiền đều là dấu hiệu lừa đảo.

Nestlé cho biết các vị trí tuyển dụng hợp lệ chỉ được đăng tải trên những nền tảng chính thức gồm: website Nestlé Việt Nam (www.nestle.com.vn/jobs), trang LinkedIn Nestlé, VietnamWorks, Vieclam24h và Ybox. Ngoài ra, công ty chỉ liên hệ ứng viên qua email có đuôi @vn.nestle.com.

Một hình ảnh mạo danh Nestlé tuyển dụng

Đại diện Nestlé khuyến nghị người tìm việc không chia sẻ, tương tác (share/like) hoặc gắn thẻ bạn bè (tag) với các bài viết tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi cá nhân; tuyệt đối không chuyển tiền hay trả bất kỳ chi phí nào cho người tự xưng là nhà tuyển dụng.

Một email mạo danh Nestlé Việt Nam

Khi phát hiện thông tin đáng ngờ, ứng viên cần báo cáo (report) ngay cho nền tảng hoặc ban quản trị hệ thống.

Nestlé Việt Nam đề nghị cá nhân đã nhận được hoặc biết về hình thức lừa đảo trên, hoặc có thắc mắc liên quan, liên hệ qua email LegalCompliance.Communications@vn.nestle.com để hỗ trợ công ty trong việc xử lý và thực hiện các thủ tục pháp lý với đối tượng vi phạm.