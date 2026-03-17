Bị đồng minh từ chối kế hoạch Hormuz, ông Donald Trump phản ứng ra sao?

Một số đồng minh của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump hôm 16-3 về việc cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc các đối tác phương Tây "vô ơn" sau nhiều thập kỷ được Mỹ hỗ trợ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: ET

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tại Washington, Tổng thống Donald Trump cho hay nhiều nước đã nói với ông rằng họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh lâu năm.

"Một số là những nước mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài nhưng họ lại không mấy hào hứng. Và mức độ hào hứng rất quan trọng đối với tôi” - Tổng thống Donald Trump nói.

Eo biển Hormuz chiến lược, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, vẫn bị đóng cửa phần lớn, làm tăng giá năng lượng và gây lo ngại về lạm phát.

Cuộc xung đột đã gây ra những tổn thất kinh tế cho các đồng minh của Mỹ, những nước không được tham vấn trước các cuộc không kích vào Iran.

Một số đối tác của Mỹ, bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý, cho biết họ chưa có kế hoạch gửi tàu đến eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa bằng máy bay không người lái và thủy lôi.

"Chúng tôi thiếu sự ủy quyền từ Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO theo yêu cầu của Hiến chương cơ bản. Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến của Đức trước khi phát động chiến sự” - Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ở Berlin.

Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định EU chưa sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động sang eo biển Hormuz.

Ông Donald Trump hoãn thăm Trung Quốc

Tại buổi gọp báo, tổng thống Mỹ cho biết ông đã đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc thêm một tháng so với kế hoạch trước đó là từ ngày 31-3 đến 2-4. Nguyên nhân được ông đưa ra là do cuộc chiến với Iran.

Ông Donald Trump nói Washington hiện không rõ liệu tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei còn sống hay không. "Nhiều người nói ông ta bị biến dạng nghiêm trọng, mất một chân và bị thương nặng. Người khác lại nói ông ta đã chết. Không ai nói ông ta hoàn toàn khỏe mạnh" - tổng thống Mỹ nói và cho biết thêm Mỹ không biết đang đàm phán với ai ở Tehran vì "tất cả đều đã chết".

Ông khẳng định nếu Mỹ không hành động, Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng và sẽ sử dụng nó nhắm vào Israel trước, sau đó là toàn bộ Trung Đông. "Chúng tôi đã làm điều này cho cả thế giới, không chỉ cho nước Mỹ" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, nhiều nguồn tin - kể cả của tình báo Mỹ - đều cho rằng không có dấu hiệu Iran sắp tấn công Mỹ hay Israel.

Về tuyên bố Iran có thể "sở hữu vũ khí hạt nhân trong 1 tháng", hầu hết giới chuyên gia tin là cho dù Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân thì cũng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mới hoàn thành tiến trình làm giàu uranium và chế tạo vũ khí.

Israel tấn công Iran thêm 3 tuần?

Hôm 16-3, Israel thông báo họ đã lập kế hoạch chi tiết cho ít nhất 3 tuần xung đột nữa trong khi oanh tạc các mục tiêu trên khắp Iran.

Israel lập luận họ muốn làm suy yếu khả năng đe dọa của Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, các cơ sở hạt nhân và bộ máy an ninh của nước này.

Theo Tel Aviv, không quân Israel đã tấn công các địa điểm liên quan đến chương trình không gian của Iran, bao gồm phá hủy một cơ sở nghiên cứu ở Tehran tham gia phát triển vệ tinh dự kiến phóng vào năm 2024.

Iran dọa đánh cơ sở công nghiệp Mỹ ở Trung Đông

Ngược lại, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã tạm thời làm đóng cửa sân bay Dubai và nhắm mục tiêu một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cơ quan Hàng không dân dụng UAE ra lệnh đóng cửa tạm thời toàn bộ không phận nước này - gọi đây là "biện pháp phòng ngừa đặc biệt".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đánh tiếng sẽ tấn công các cơ sở công nghiệp của Mỹ ở Trung Đông và kêu gọi những người sống gần các nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ rời đi.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, cũng đe doạ sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở bất kỳ nước nào được Mỹ dùng làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ chính của Iran.