Bị đồng minh từ chối kế hoạch Hormuz, ông Donald Trump phản ứng ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bị đồng minh từ chối kế hoạch Hormuz, ông Donald Trump phản ứng ra sao?

Phạm Nghĩa - Hải Ngọc

(NLĐO) - Ông chủ Nhà Trắng thất vọng khi các đối tác của Mỹ bác bỏ lời kêu gọi hộ tống tàu chiến ở eo biển Hormuz.

Một số đồng minh của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump hôm 16-3 về việc cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. 

Tổng thống Donald Trump cáo buộc các đối tác phương Tây "vô ơn" sau nhiều thập kỷ được Mỹ hỗ trợ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba mà chưa có dấu hiệu kết thúc. 

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: ET

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tại Washington, Tổng thống Donald Trump cho hay nhiều nước đã nói với ông rằng họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh lâu năm.

"Một số là những nước mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài nhưng họ lại không mấy hào hứng. Và mức độ hào hứng rất quan trọng đối với tôi” - Tổng thống Donald Trump nói.

Eo biển Hormuz chiến lược, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, vẫn bị đóng cửa phần lớn, làm tăng giá năng lượng và gây lo ngại về lạm phát.

Cuộc xung đột đã gây ra những tổn thất kinh tế cho các đồng minh của Mỹ, những nước không được tham vấn trước các cuộc không kích vào Iran. 

Một số đối tác của Mỹ, bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý, cho biết họ chưa có kế hoạch gửi tàu đến eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa bằng máy bay không người lái và thủy lôi.

"Chúng tôi thiếu sự ủy quyền từ Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO theo yêu cầu của Hiến chương cơ bản. Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến của Đức trước khi phát động chiến sự” - Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ở Berlin.

Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định EU chưa sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động sang eo biển Hormuz.

Ông Donald Trump hoãn thăm Trung Quốc

Tại buổi gọp báo, tổng thống Mỹ cho biết ông đã đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc thêm một tháng so với kế hoạch trước đó là từ ngày 31-3 đến 2-4. Nguyên nhân được ông đưa ra là do cuộc chiến với Iran. 

Ông Donald Trump nói Washington hiện không rõ liệu tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei còn sống hay không.

"Nhiều người nói ông ta bị biến dạng nghiêm trọng, mất một chân và bị thương nặng. Người khác lại nói ông ta đã chết. Không ai nói ông ta hoàn toàn khỏe mạnh" - tổng thống Mỹ nói và cho biết thêm Mỹ không biết đang đàm phán với ai ở Tehran vì "tất cả đều đã chết".

Ông khẳng định nếu Mỹ không hành động, Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng và sẽ sử dụng nó nhắm vào Israel trước, sau đó là toàn bộ Trung Đông. "Chúng tôi đã làm điều này cho cả thế giới, không chỉ cho nước Mỹ" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, nhiều nguồn tin - kể cả của tình báo Mỹ - đều cho rằng không có dấu hiệu Iran sắp tấn công Mỹ hay Israel. 

Về tuyên bố Iran có thể "sở hữu vũ khí hạt nhân trong 1 tháng", hầu hết giới chuyên gia tin là cho dù Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân thì cũng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mới hoàn thành tiến trình làm giàu uranium và chế tạo vũ khí.

Israel tấn công Iran thêm 3 tuần?

Hôm 16-3, Israel thông báo họ đã lập kế hoạch chi tiết cho ít nhất 3 tuần xung đột nữa trong khi oanh tạc các mục tiêu trên khắp Iran. 

Israel lập luận họ muốn làm suy yếu khả năng đe dọa của Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, các cơ sở hạt nhân và bộ máy an ninh của nước này.

Theo Tel Aviv, không quân Israel đã tấn công các địa điểm liên quan đến chương trình không gian của Iran, bao gồm phá hủy một cơ sở nghiên cứu ở Tehran tham gia phát triển vệ tinh dự kiến phóng vào năm 2024.

Iran dọa đánh cơ sở công nghiệp Mỹ ở Trung Đông

Ngược lại, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã tạm thời làm đóng cửa sân bay Dubai và nhắm mục tiêu một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cơ quan Hàng không dân dụng UAE ra lệnh đóng cửa tạm thời toàn bộ không phận nước này - gọi đây là "biện pháp phòng ngừa đặc biệt".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đánh tiếng sẽ tấn công các cơ sở công nghiệp của Mỹ ở Trung Đông và kêu gọi những người sống gần các nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ rời đi.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, cũng đe doạ sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở bất kỳ nước nào được Mỹ dùng làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ chính của Iran.

Quân đội Israel cũng đã tiến vào các khu vực mới ở miền Nam Lebanon, một phần của chiến dịch mở rộng sau khi Hezbollah bắn tên lửa vào Israel để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao của Iran.
Trong một tuyên bố chung, Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh cảnh báo rằng bất kỳ "cuộc tấn công trên bộ đáng kể nào của Israel sẽ gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc và có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài".

Điểm nóng xung đột ngày 17-3: "Bất ngờ" trong việc bầu chọn lãnh tụ tối cao Iran

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo