Quốc tế

Iran cảnh báo nhóm tàu sân bay Mỹ, Israel phá hủy máy bay cố lãnh tụ Ali Khamenei

Phương Linh

(NLĐO) - Iran ngày 16-3 tuyên bố các cơ sở hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp

Ông Ebrahim Zolfaghari - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran - tuyên bố sự hiện diện tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại biển Đỏ được xem là mối đe dọa với Tehran.

Theo Fars News Agency, ông Zolfaghari cảnh báo các trung tâm hậu cần và hỗ trợ phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay này ở khu vực sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Iran. Hiện phía Mỹ chưa bình luận gì về cảnh báo này.

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford là một trong những chiến hạm tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Việc triển khai USS Gerald R.Ford được xem là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay với mục đích tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Á. 

USS Gerald R.Ford thường đi cùng với một hạm đội tàu hộ tống, gồm tàu khu trục và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, cũng như tàu hỗ trợ hậu cầu và bảo trì.

Iran dọa tấn công cơ sở hậu cần của tàu USS Gerald R.Ford - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu USNS Laramie ở phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cùng ngày, thông qua nền tảng Telegram, Israel thông báo đã phá hủy máy bay từng được cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sử dụng, trong chiến dịch không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran. 

Israel khẳng định cuộc tấn công đã làm suy yếu khả năng phối hợp của Iran với các lực lượng đồng minh trong khu vực, đồng thời cản trở nỗ lực tái thiết năng lực quân sự của Tehran. Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Những tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran với Mỹ - Israel tiếp tục leo thang. 

Trong tuần qua, các bên liên tục tấn công qua lại nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng và những tuyến đường vận chuyển khắp vùng Vịnh.

Cuộc xung đột ngày càng lan rộng, làm gián đoạn an ninh hàng hải và các tuyến đường vận chuyển năng lượng ở Trung Đông. Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao chỉ tiến triển hạn chế.

