Bị giới chức cấp cao Mỹ nói xấu trong nhóm chat, châu Âu choáng váng

Thông tin các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump thảo luận về các kế hoạch quân sự tuyệt mật - "không kích vào lực lượng Houthi ở Yemen" — trên ứng dụng Signal đang gây chấn động nước Mỹ.

Một lý do là điều này vi phạm tiêu chuẩn an ninh của chính phủ Mỹ. Một nguyên nhân nữa là sự xuất hiện của ông Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, trong cuộc trò chuyện này, dẫn đến thông tin bị rò rỉ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại một sự kiện ở thủ đô Paris - Pháp hôm 10-2. Ảnh: THX

Giờ đây, cuộc khủng hoảng còn có thêm một "nạn nhân" khác": Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Trong cuộc trò chuyện bị rò rỉ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông ghét việc "giải cứu châu Âu lần nữa" thông qua hành động quân sự nhằm bảo vệ giao thương trên biển Đỏ trong khi tuyến đường này mang lại lợi ích cho thương mại châu Âu nhiều hơn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích châu Âu "ăn bám".

Các tin nhắn bị rò rỉ thậm chí còn có nội dung thảo luận về việc khiến châu Âu “trả tiền” cho chi phí hành động quân sự của Mỹ. Thực tế, theo trang Politico, kế hoạch không kích được nêu chi tiết trong nhóm chat đã nhận được sự hỗ trợ từ máy bay tiếp nhiên liệu của Anh.

Ngoài mặt, các bộ trưởng và quan chức Anh tìm cách giảm thiểu thiệt hại từ những tiết lộ trên khi khẳng định liên minh với Mỹ vẫn mạnh mẽ và các kênh liên lạc vẫn an toàn.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho rằng một số người trong chính quyền ông Donald Trump "rõ ràng cần được phổ cập lại" về các đồng minh của mình. Ông cho rằng việc nói các lực lượng quân sự châu Âu không làm gì để giải quyết vấn đề Houthi tấn công tàu thương mại là sai lầm.

Theo ông Shapps, Thủ tướng Anh Keir Starmer nên nhắc nhở Mỹ rằng Anh đã dẫn đầu nỗ lực đối phó Houthi thông qua một loạt cuộc không kích của không quân nước này.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) chỉ ra rằng lịch sử cho thấy Mỹ một ngày nào đó sẽ quay trở lại vai trò là đồng minh vững chắc của châu Âu. Dù vậy, vào thời điểm này, niềm tin giữa hai bên đã bị phá vỡ và không có liên minh nào tồn tại nếu thiếu niềm tin.

Về việc yêu cầu châu Âu trả chi phí cho hoạt động quân sự mới nhất ở Yemen, một quan chức cấp cao EU nói thêm: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được hóa đơn."

Quan hệ Mỹ và châu Âu đang căng thẳng vì nhiều vấn đề , trong đó có chuyện EU không xuất hiện tại bàn đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine và đối mặt với đòn thuế mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.