Pháp luật

Bị hủy kèo nhậu, nam thanh niên đập phá hơn 10 ô tô

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau chầu rượu bất thành, một thanh niên 19 tuổi ở Khánh Hòa đã dùng gạch, đá đập phá hơn 10 ô tô tại Phan Thiết, gây náo loạn trong đêm

Ngày 11-8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó, vào rạng sáng 3-8, người dân phường Phan Thiết phát hiện có một đối tượng lạ mặt dùng gạch ném vào cửa nhà và đập phá ô tô đang đỗ phía trước nên đã hô hoán người đi đường cùng đến can ngăn.

Lúc này, tổ công tác của Công an phường Phan Thiết đang tuần tra, truy xét đối tượng đập phá ô tô xảy ra trước đó tại địa phương, khi phát hiện sự việc đã cùng người dân khống chế, bắt giữ.

Thanh niên đập phá ô tô vì bị hủy kèo nhậu tại Phan Thiết - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Long tại Công an phường Phan Thiết. Ảnh: Công an Phan Thiết

Qua đấu tranh, công an xác định đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá ô tô là Nguyễn Quốc Long.

Long khai nhận vào tối hôm trước, mình cùng 2 người bạn mới quen biết uống rượu tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Kết thúc cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long tiếp tục đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp.

Long đi đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc tìm bạn để nhậu nhưng không gặp.

Thanh niên đập phá ô tô vì bị hủy kèo nhậu tại Phan Thiết - Ảnh 2.

Các ô tô bị Long đập phá. Ảnh: Công an Phan Thiết

Bực tức vì bạn hẹn nhậu nhưng không đến và trong người đã có men rượu, không kiềm chế bản thân, Long dùng gạch, đá đập phá các ô tô đậu trên đường mà Long trông thấy.

Long đã đập phá hơn 10 ô tô trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phan Thiết.

Hiện, Công an phường Phan Thiết đang tạm giữ Long, củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh để xử lý đối tượng về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định của pháp luật.

đập phá đập phá ô tô Phan Thiết Lâm Đồng
    Thông báo