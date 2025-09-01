Bị Israel không kích, Houthi chịu tổn thất nặng

Các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa - Yemen hôm 28-8 đã khiến Thủ tướng Ahmad Ghaleb al-Rahwi và nhiều bộ trưởng của chính quyền do Houthi kiểm soát thiệt mạng.

Ông Mehdi al-Mashat, Chủ tịch Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi, hôm 30-8 ra tuyên bố xác nhận thông tin trên cùng với lời thề trả thù. Ông cũng cảnh báo các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Israel nên rời đi "trước khi quá muộn".

Phía Israel xác nhận đã tiến hành chiến dịch nhằm vào tham mưu trưởng, bộ trưởng quốc phòng và một số quan chức chủ chốt của Houthi, song cho biết vẫn đang kiểm chứng kết quả cuối cùng. Các nguồn tin an ninh Israel cho biết đợt tấn công nhằm vào nhiều địa điểm, nơi các thành viên cao cấp của Houthi tập trung để theo dõi bài phát biểu của thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi được phát trên truyền hình.

Trước cảnh báo trên của Houthi, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 31-8 cho biết đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Giới chức quân sự nước này cũng lưu ý rằng Houthi có khả năng tự sản xuất tên lửa và máy bay không người lái nên IDF đã củng cố hệ thống phòng không để đề phòng các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng được Iran hậu thuẫn này.

Người dân xem bản tin truyền hình phát hình ảnh ông Ahmed al-Rahawi, thủ tướng của chính quyền do lực lượng Houthi kiểm soát, tại thủ đô Sanaa - Yemen hôm 30-8Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công của Israel khiến nhiều lãnh đạo cao cấp của Houthi thiệt mạng. Theo AP, một số chuyên gia nhận định diễn biến này đánh dấu bước chuyển của Israel từ việc tấn công cơ sở hạ tầng sang nhắm trực tiếp vào giới lãnh đạo Houthi.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát phần lớn khu vực Tây Bắc Yemen từ năm 2014 sau khi lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Sau khi xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas bùng phát tại Dải Gaza hồi tháng 10-2023, Houthi liên tục tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ và tuyên bố đây là hành động ủng hộ Palestine. Houthi cũng nhiều lần phóng tên lửa hướng về lãnh thổ Israel song phần lớn đã bị đánh chặn.

Đáp lại, Israel tiến hành hàng loạt đợt không kích nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, trong đó có cả cảng chiến lược Hodeidah. Hôm 24-8, một loạt không kích của Israel nhằm vào Sanaa khiến 10 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Houthi nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công của Israel sẽ không ngăn cản được các hoạt động quân sự của họ. Trong tuyên bố nói trên, ông Al-Mashat khẳng định Houthi sẽ "tiếp tục con đường xây dựng lực lượng vũ trang và phát triển năng lực", cũng như nhắc lại sự ủng hộ dành cho người dân ở Dải Gaza.