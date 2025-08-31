HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 31-8: Israel đã tiêu diệt toàn bộ "nội các" Houthi?

Lạc Chi

(NLĐO) - Lực lượng Houthi xác nhận nhân vật được gọi là thủ tướng của nhóm này, ông Ahmed al-Rahawi, đã tử vong trong vụ không kích vào thủ đô Sanaa - Yemen.

Theo tuyên bố hôm 30-8, ông al-Rahawi cùng nhiều "bộ trưởng" khác của Houthi tử vong vào hai ngày trước, khi đang tham dự hội nghị thường kỳ đánh giá hoạt động của Houthi trong năm qua.

"Chúng tôi xin thông báo về sự hy sinh của ngài Ahmed Ghaleb al-Rahawi, Thủ tướng Chính phủ Đổi mới và Xây dựng, cùng một số đồng sự của ông hôm 28-8" - tuyên bố viết.

Điểm nóng xung đột ngày 31-8: Israel đã tiêu diệt toàn bộ "nội các" Houthi?- Ảnh 1.

Những người ủng hộ Houthi trong cuộc biểu tình phản đối Israel hàng tuần tại Sanaa - Yemen hôm 29-8. Ảnh: AP.

Ông al-Rahawi đảm nhận chức vụ mà Houthi gọi là thủ tướng từ tháng 8-2024, phụ trách bộ máy do Houthi thành lập tại những vùng lãnh thổ Yemen mà nhóm này đang kiểm soát.

Phía quân đội Israel cùng ngày cho biết họ đã tấn công "mục tiêu quân sự của chế độ Houthi tại khu vực Sanaa". Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang song song với cuộc chiến ở Dải Gaza.

Trong nhiều tháng qua, Israel liên tiếp tấn công vào các vị trí Houthi sau khi lực lượng này triển khai nhiều đợt tấn công nhằm vào Israel và tàu thương mại phương Tây ở biển Đỏ và vịnh Aden, với lý do thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở Gaza.

Bất chấp những tổn thất vừa qua, nhánh chính trị của Houthi khẳng định bộ máy của nhóm vẫn tiếp tục hoạt động. Nhóm này cũng nhấn mạnh lập trường duy trì sự ủng hộ đối với Gaza.

"Chúng tôi tiếp tục giữ vững lập trường trong việc hỗ trợ và giúp đỡ con em Gaza, đồng thời xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang để đối phó mọi thách thức" - Houthi khẳng định.

Truyền thông Israel một ngày trước dẫn nguồn tin giấu tên cho hay toàn bộ "nội các" Houthi, gồm "thủ tướng và 12 bộ trưởng", "có khả năng đều đã thiệt mạng" trong loạt không kích hôm 28-8. Tuy nhiên, lực lượng Houthi chưa xác nhận con số cụ thể.

Đợt tấn công này diễn ra chỉ bốn ngày sau khi Israel oanh kích Sanaa, khiến 10 người chết và hơn 90 người bị thương, theo giới chức y tế địa phương. Trước đó, hôm 24-8, Israel thông báo đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Houthi, bao gồm cả dinh tổng thống.

Hôm 27-8, Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào miền nam Israel, song phía Israel nói đã đánh chặn thành công.

Hiện Houthi vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, quốc gia rơi vào xung đột từ năm 2014. Hiện nước này tồn tại song song nhiều trung tâm quyền lực, bao gồm chính phủ được quốc tế công nhận là Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống (PLC), chính quyền của Houthi, và Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất hậu thuẫn.

