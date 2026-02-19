Bi kịch gia đình 7 người chìm thuyền trên sông khi đi chúc Tết

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tối 19-2, UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, huy động nhiều phương tiện và nhân lực, mở rộng phạm vi rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, một thuyền dân sinh chở 7 người trong cùng gia đình bất ngờ chìm trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình giáp với xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị - khiến 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm gặp nạn, trên thuyền có ông N.V.T. (SN 1958, người điều khiển), bà C.T.N. (1958, vợ ông T.), chị N.T.B.H. (1990, con dâu ông T.) cùng 4 cháu nhỏ sinh các năm 2012, 2014, 2016 và 2023 - đều trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân

Phát hiện thuyền chìm, người dân gần khu vực lập tức ứng cứu, đưa được 4 người vào bờ. Tuy nhiên bà C.T.N. và cháu gái sinh năm 2023 không qua khỏi. Riêng ông N.V.T. và một cháu gái khác hiện vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự và chăm sóc những người sống sót.

Đến 19 giờ cùng ngày, việc tìm kiếm 2 người mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương.