Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Thanh Long tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Thu L. (trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc chị L. bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng thông qua giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội.

Theo trình bày của chị L., qua mạng xã hội Telegram, chị quen biết người sử dụng tài khoản tên "Kimjongun", người này giới thiệu tên thật là Long, làm trong lĩnh vực đổi tiền Việt Nam ra tiền đô la Mỹ (USD).

Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị L. đã nhờ Long đổi hộ số tiền 66 ngàn USD. Tuy nhiên, sau khi chị L. chuyển 1,683 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Long thì từ đó chị L. cũng không nhận được tiền USD như cam kết và không liên lạc được với Long.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định tài khoản Telegram tên "Kimjongun" là của Bùi Thanh Long, đã truy bắt thành công khi Long đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết thêm, thời gian gần đây trên địa bàn TP Hải Phòng xuất hiện nhiều thủ đoạn tương tự, đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telagram…) đăng tin, quảng cáo có nguồn tiền ngoại tệ số lượng lớn, tỉ giá cao hơn ngân hàng hoặc ưu đãi đặc biệt. Sau khi người dân có nhu cầu, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền VNĐ vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử. Sau khi nhận được tiền, đối tượng thường chuyển cho bị hại bill (hóa đơn) chuyển tiền giả thể hiện việc đã thực hiện giao dịch, ngay sau đó cắt liên lạc, chặn toàn bộ phương thức liên hệ và chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Phòng Cảnh sát Hình sự phát đi cảnh báo, đề nghị người dân phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo tương tự thì báo ngay cho cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng theo số điện thoại 069.2785874, để được hỗ trợ giải quyết.