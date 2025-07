Chiều 16-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận một giáo viên đang công tác trên địa bàn xã này vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng.

Cô giáo L. hoảng loạn khi bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng (Ảnh chụp từ clip)

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi sự việc xảy ra, tổ an ninh trên địa bàn đã đến gia đình cô giáo để nắm bắt tình hình, động viên, trấn an tinh thần cô giáo. Tại buổi làm việc, tâm lý của cô giáo cơ bản ổn định và mong muốn cơ quan công an hỗ trợ lấy lại được tài sản đã bị kẻ xấu lừa đảo.

Ngoài ra, vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này điều tra, làm rõ.

Được biết, cô giáo tên là Đ.T.P.L. đang công tác tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh vào khoảng 14 giờ chiều 15-7, cô L. đến Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà trong tình trạng hoảng loạn để trình báo sự việc bị đối tượng xấu dẫn dụ, lừa cài app điện lực giả.

Theo clip ghi lại, cô L. hoảng loạn, bật khóc khi phát hiện mình bị lừa gần 1,5 tỉ đồng qua hình thức quét mã trên ứng dụng lừa đảo. Trong clip, cô liên tục kêu cứu, mong được giúp đỡ.

Lịch sử giao dịch trong tài khoản của cô L. bị trừ 3 lần, mỗi lần gần 500 triệu đồng sau khi cài ứng dụng lừa đảo. (Ảnh chụp màn hình clip)

Theo lãnh đạo Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà, sau khi phát hiện mình bị lừa đảo, cô L. đã đến Điện lực Thạch Hà trình báo và được cán bộ ở đây hướng dẫn, sau đó đưa đến Công an xã Thạch Hà để trình báo sự việc.

Hiệu trưởng trường THCS nơi cô giáo L. công tác cũng cho biết cô Đ.T.P.L. là giáo viên dạy môn toán tại trường. Sau sự việc, phía nhà trường đã đến gia đình cô giáo L. để động viên, an ủi.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.