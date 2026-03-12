HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bị mạo danh tuyển sinh lớp 1, một trường tiểu học danh tiếng bậc nhất TPHCM thông báo khẩn

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn-TPHCM) vừa phát đi thông báo khẩn vì bị mạo danh để tuyển sinh lớp 1

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn- TPHCM), cho biết trong sáng 12-3, nhà trường tiếp nhận trường hợp phụ huynh vào trường hỏi thông tin về tuyển sinh lớp 1.

Theo thông tin tiếp nhận, phụ huynh này cho biết nhận được thông báo từ một phụ huynh khác cho hay hiện Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tuyển sinh xong lớp 1 cho năm học 2026-2027. Cùng với đó, phụ huynh này được cung cấp một thông báo trúng tuyển của một học sinh theo diện ưu tiên. Trong thông báo cũng ghi rõ, phụ huynh nhận hồ sơ từ 16-3 và nhà trường sẽ thông báo xếp lớp và thời gian học hè vào ngày 20-5.

Theo cô Đỗ Ngọc Chi, khi phụ huynh trên liên hệ với số điện thoại có trên thông báo thì được một người trả lời là trường đã tuyển hết theo hình thức thi tuyển. Nếu phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con được vào trường thì vào trường liên hệ trực tiếp với cô hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết hiện trường đã báo cáo về Sở GD-ĐT TPHCM, UBND Phường Sài Gòn, đồng thời thông báo đến phụ huynh học sinh toàn trường để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Theo thông báo, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin đang được gửi đến cha mẹ học sinh.

Tất cả các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 nhà trường đều thực hiện đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị như:

Website: https://thnguyenbinhkhiem.hcm.edu.vn/homegd3

Facebook: https://www.facebook.com/thnguyenbinhkhiemsg

"Quý cha mẹ học sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng trường để được Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tư vấn, hỗ trợ"- thông báo nêu rõ.

Bị mạo danh tuyển sinh lớp 1: Trường tiểu học "hot" nhất TPHCM thông báo khẩn - Ảnh 2.TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

(NLĐO)- Nhiều phụ huynh, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) nhận được các cuộc gọi mạo danh học sinh của trường để lừa đảo

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn-TPHCM), trước sáp nhập thuộc quận 1 (TPHCM) là một trong những trường tiểu học công lập "hot" bậc nhất TPHCM. Năm học 2025-2026, trường có gần 1.500 học sinh tất cả các khối lớp.

Tin liên quan

TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

(NLĐO)- Nhiều phụ huynh, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) nhận được các cuộc gọi mạo danh học sinh của trường để lừa đảo

Sở GD-ĐT TP HCM ra cảnh báo khẩn liên quan phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và duy nhất của cơ sở dữ liệu ngành

Sở GD-ĐT TP HCM cảnh báo khẩn đến nhà trường và học sinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các nhà trường tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh; đặc biệt liên quan thủ đoạn "bắt cóc online"

số điện thoại trường tiểu học phụ huynh học sinh tuyển sinh lớp 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo