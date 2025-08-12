HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM cảnh báo khẩn đến nhà trường và học sinh

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các nhà trường tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh; đặc biệt liên quan thủ đoạn "bắt cóc online"

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 12-8 cho biết ngày càng có nhiều mánh khóe lừa đảo tinh vi, nhắm đến phụ huynh, học sinh, đặc biệt là thủ đoạn "bắt cóc online". Các nhà trường, phụ huynh và học sinh cần hết sức cảnh giác. 

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo Sở GD-ĐT TP, một số phụ huynh có con đang học tại các trường THPT trên địa bàn TP gần đây phản ánh lên sở khi liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo, tự xưng là người của UBND TP, Công an Thành phố, Sở GD-ĐT TP để yêu cầu học sinh làm theo các hướng dẫn.

Phụ huynh T.N, có con học tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết trong 3 ngày vừa qua, con chị liên tục nhận được cuộc gọi của đối tượng lừa đảo. Ngày thứ nhất, đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ tuyển sinh, yêu cầu học sinh mở cuộc gọi video và kết bạn qua Zalo. Tuy nhiên, con sợ nên cúp máy.

Đến ngày thứ 2, đối tượng xưng là người của Sở GD-ĐT TP HCM và UBND TP HCM tiếp tục yêu cầu kết bạn qua Zalo để gửi giao tài liệu của Sở GD-ĐT về cho con. Thậm chí, đối tượng còn nói đúng địa chỉ của UBND TP, Sở GD-ĐT TP cũng như đúng tên của con, địa chỉ trường, lớp...

Đến ngày thứ 3, đối tượng gọi xưng là người của Công an Thành phố, nói rằng số căn cước công dân của con đã bị một đối tượng xấu biết và lợi dụng, yêu cầu con lên gấp để giải quyết. Đối tượng cũng nói đúng chính xác tên phụ huynh, địa chỉ nhà, số căn cước công dân... 

Theo phụ huynh T.N, trong lớp của con có đến 5-6 em học sinh cũng nhận phải cuộc gọi lừa đảo như trên. 

Sở GD-ĐT TP HCM cảnh báo khẩn đến nhà trường và học sinh - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các nhà trường tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh; thường xuyên tuyên truyền, trao đổi nhắc nhở học sinh, phụ huynh cảnh giác, đặc biệt là thủ đoạn "bắt cóc online"

Nhà trường, phụ huynh, học sinh cần nâng cao cảnh giác

Năm học mới đang đến gần, trước các mánh khóe lừa đảo ngày càng tinh vi, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết đề nghị các nhà trường tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh; thường xuyên tuyên truyền, trao đổi nhắc nhở học sinh, phụ huynh cảnh giác. Tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, tuyên truyền phụ huynh, học sinh không đăng tải các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. 

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Phổ thông, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đối với các em học sinh cần hết sức bình tĩnh nếu nhận phải cuộc gọi của người lạ. Không xác nhận bất kỳ thông tin nào qua điện thoại, không nghe hù dọa mà làm theo các yêu cầu của người lạ, dù người đó biết hết thông tin của mình.

"Các em cần bình tĩnh báo ngay cho phụ huynh, người lớn, thầy cô giáo. Bởi vì đối tượng có rất nhiều mánh khóe lừa đảo khác nhau, chúng có thể dẫn dắt, hù dọa học sinh, sau đó dẫn dụ các em thực hiện những hành vi xấu, nhất là thủ đoạn "bắt cóc online" nở rộ trong thời gian gần đây. Đối với phụ huynh cũng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, nắm bắt các thông tin, giúp con nâng cao cảnh giác" - bà Thúy cho biết. 

Trước đó, tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 7-2025 của UBND TP HCM, diễn ra sáng 9-8, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP HCM cho biết tội phạm "bắt cóc online" có dấu hiệu nở rộ thời gian gần đây; lực lượng Công an đã giải cứu 28 bị hại. Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia.

Thời gian qua, nhiều chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến phụ huynh, học sinh, như trò lừa nhắm đến phụ huynh trong kỳ tuyển sinh đầu cấp, yêu cầu phụ huynh đăng nhập vào các đường link không rõ nguồn gốc, mục đích để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của phụ huynh. Trò lừa đảo “con bị tai nạn” để lừa phụ huynh chuyển tiền đóng viện phí. Chiêu lừa “hoàn trả học phí”…cũng nhằm mục đích để phụ huynh kích hoạt vào các đường link lừa đảo, để chiếm đoạt tiền….

Sở GD-ĐT TP HCM cảnh báo đề nghị tất cả phụ huynh học sinh đề cao cảnh giác không nghe theo và thực hiện các hướng dẫn đối với các số điện thoại lạ liên hệ đếnPhụ huynh học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh.

sở giáo dục cuộc gọi lừa đảo căn cước công dân mạng xã hội Công an Thành phố năm học mới
