Bí mật bên trong 2 cơ sở massage trá hình tổ chức mua bán dâm ở Tây Ninh

Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm chứa mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh dịch vụ massage trên địa bàn, bắt quả tang 5 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Vạch trần đường dây mại dâm hoạt động trong các phòng VIP của cơ sở massage. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Trước đó, tối 4-6, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra cơ sở massage H.M tại khu phố 2, phường Tân Ninh và cơ sở massage N.H (LXR) tại phường Gia Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong các phòng VIP của hai cơ sở này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả hai cơ sở massage trên đều do Lê Nguyễn Minh Nhựt (SN 1988, ngụ phường Tân Ninh) đứng sau điều hành. Nhựt là chủ cơ sở massage H.M, đồng thời thuê lại và trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh tại cơ sở massage N.H (LXR).

Dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ massage hợp pháp, hai cơ sở này thực chất tổ chức hoạt động mua bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng bố trí nhân sự theo từng vị trí cụ thể, từ lễ tân, quản lý, nhân viên massage đến khâu điều phối khách, sắp xếp phòng VIP và quản lý doanh thu phát sinh từ hoạt động mại dâm.

Nhân viên massage phục vụ cho khách. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Tại cơ sở massage H.M, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 4-6, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại phòng VIP 1 và VIP 2.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trương Tấn Tài, Lê Minh Luận và Nguyễn Gia Hy có vai trò quản lý, điều hành hoạt động tại cơ sở, trực tiếp tạo điều kiện cho các nữ nhân viên thực hiện hành vi bán dâm cho khách.

Ngoài các đối tượng bị bắt quả tang, công an còn làm việc với Lê Nguyễn Minh Nhựt cùng 5 nữ nhân viên massage đang làm việc tại cơ sở.

Cùng thời điểm, tại cơ sở massage N.H (LXR), lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Bên cạnh đó, còn phát hiện 6 nữ nhân viên đang phục vụ massage cho 6 khách nam tại các phòng VIP khác.

Theo điều tra ban đầu, mỗi lượt khách phải chi tổng cộng 1,5 triệu đồng để sử dụng "dịch vụ trọn gói". Trong đó, 500.000 đồng là tiền vé massage nộp cho cơ sở và 1 triệu đồng là tiền mua dâm trả cho nữ nhân viên.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng sử dụng hình thức bán vé massage như một bước trung gian trong quy trình giao dịch. Sau khi khách đồng ý sử dụng dịch vụ, lễ tân hoặc quản lý sẽ điều phối nhân viên, bố trí phòng VIP để hoạt động mua bán dâm diễn ra bên trong cơ sở.

Khám xét hai tụ điểm, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ hơn 12,2 triệu đồng tiền mặt, 27 vé massage, một quyển sổ quản lý nhân sự, một bảng thống kê hoạt động phục vụ khách, 5 bao cao su cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.