Tạm giữ 9 nghi phạm trong chuyên án trộm chó quy mô lớn ở Tây Ninh

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong chuyên án đấu tranh với đường dây trộm chó hoạt động trên địa bàn.



Tang vật thu giữ gồm nhiều dụng cụ chuyên dùng để bắn, bắt trộm chó của các nghi phạm. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Minh Đức (47 tuổi, ngụ TPHCM), Phan Thị Thanh Thảo (51 tuổi, vợ Đức), Nguyễn Văn Hồng (55 tuổi, quê An Giang), Hồ Chí Trung (26 tuổi), Lê Minh Hoàng (41 tuổi), Trương Văn Chung (27 tuổi), Phạm Lê Thịnh Hưng (19 tuổi), Lê Phúc Lang (41 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và H.H.N. (17 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Đức được xác định là người cầm đầu đường dây chuyên trộm chó với phương thức hoạt động khép kín từ khâu bắt trộm, vận chuyển đến tiêu thụ.

Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra một trong các địa điểm liên quan đến đường dây trộm chó quy mô lớn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Khoảng 7 giờ cùng ngày, thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cùng công an địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, chia thành 5 tổ công tác kiểm tra 5 địa điểm liên quan đến đường dây này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 105 con chó nghi bị trộm cắp. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều dụng cụ chuyên dùng để bắn, bắt chó; nhiều ô tô từ 4 chỗ đến 16 chỗ, xe máy cùng biển số giả và các tang vật khác phục vụ hoạt động phạm pháp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thường sử dụng xe máy, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ để đi săn bắt chó tại nhiều địa phương. Sau khi bắt được, số chó này được đưa về giao cho Nguyễn Minh Đức.

Tại căn nhà của Đức ở phường An Tịnh (tỉnh Tây Ninh), chó được sơ chế trước khi vận chuyển bằng xe khách loại 16 chỗ về TPHCM để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời truy xét các đầu mối tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.