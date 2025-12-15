HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bí mật bên trong kho xăng dầu ở 30 Đào Trí, TPHCM

Ý Linh - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Những chuyến sà lan ra vào kho xăng dầu ở 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, TPHCM cất giấu những bí mật “động trời”.

Chiều 15-12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tấn Hòa, chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, cùng 52 đồng phạm trong vụ án buôn lậu xăng dầu và nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM tiếp tục công bố cáo trạng, làm rõ vai trò của từng bị cáo cũng như hành vi phạm tội trong đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất và sự buông lỏng giám sát của một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

"Chợ đen" xăng dầu trên biển

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, xăng dầu tạm nhập tái xuất là loại hàng hóa được nhập vào Việt Nam chỉ để trung chuyển hoặc bán cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, không được phép tiêu thụ trong nước và thuộc diện miễn thuế. Việc giao nhận chỉ hợp pháp khi đúng đối tượng, đúng số lượng, có hải quan giám sát chặt chẽ và tái xuất ngay.

Trong vụ án, Công ty Saigon Transco không có chức năng kinh doanh xăng dầu, chỉ làm dịch vụ vận chuyển nhưng đã buôn lậu xăng dầu.

Bí mật ở kho xăng dầu của Saigon Transco lộ tẩy - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Tấn Hoà, chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco

Theo quy trình hợp pháp, khi các tàu biển tuyến quốc tế có nhu cầu mua dầu, thuyền trưởng hoặc máy trưởng sẽ thông qua đại lý của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đặt hàng. Từ đề nghị cấp hàng, các đơn vị thành viên của Petrolimex làm thủ tục xuất khẩu dầu theo loại hình G21 – tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Sau khi tờ khai được thông quan, Saigon Transco được thuê đưa sà lan đến kho xăng dầu nhận hàng, dưới sự giám sát và niêm phong của lực lượng hải quan. Sà lan sau đó vận chuyển dầu ra giao cho tàu biển.

Nhưng thực tế, theo cáo trạng xác định, trong lúc sà lan cập mạn tàu biển, nhân viên giao nhận của Saigon Transco được chỉ đạo thương lượng trực tiếp với thuyền trưởng hoặc máy trưởng tàu để mua lại trái phép một phần dầu FO, DO vừa bơm lên tàu, không khai báo hải quan. Giá mua được thỏa thuận khoảng 50 USD/tấn dầu DO và 150 USD/tấn dầu FO.

Nếu phía tàu đồng ý, sẽ giao tiền mặt ngay. Thuyền trưởng sà lan sẽ "chừa" lại lượng dầu đã mua bằng cách mở van thông giữa các hầm, chuyển dầu từ khoang chứa hàng sang các khoang dự trữ phía sau, các khoang cách ly hoặc phía mũi sà lan.

Trên hồ sơ, tàu biển vẫn được xác nhận đã nhận đủ dầu. Dưới hầm sà lan, một phần dầu được giữ lại.

Hối lộ để "nhắm mắt làm ngơ"

Để trót lọt, theo cáo buộc, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo chi tiền cho các cán bộ hải quan thuộc Đội nghiệp vụ Hải quan Cảng SP-PSA (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ), nhằm lơi lỏng giám sát, hợp thức hóa hồ sơ giao nhận dầu giữa sà lan và tàu biển.

Trần Thị Thùy Dung – nhân viên quản lý tiền mặt của Saigon Transco, đồng thời là cháu ruột của Hòa, được giao nhiệm vụ xuất tiền USD và VNĐ cho nhân viên giao nhận: vừa mua dầu trái phép từ tàu nước ngoài, vừa "chung chi" cho các cán bộ hải quan và các công ty đại lý liên quan.

Bí mật ở kho xăng dầu của Saigon Transco lộ tẩy - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Sau mỗi chuyến "gom hàng" trên biển, các sà lan của Saigon Transco quay về bãi neo đậu kho xăng dầu 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, TPHCM.

Tại đây, Lê Minh Thuận – người được Hòa giao quản lý, tổ chức bơm dầu từ sà lan sang hai ghe gỗ nhỏ được cải tạo, lắp bồn chứa và máy bơm. Từ ghe, dầu được chuyển sát bờ kè, nối với hệ thống ống bơm có sẵn để đưa vào 4 bồn chứa nằm trong kho 30 Đào Trí. Kho xăng dầu này trở thành "kho trung chuyển nội địa", tách biệt hoàn toàn với quy trình hải quan.

Khi có khách mua, Thuận và Lê Văn Phước sẽ thông báo cho Trần Minh Tâm – nhân viên kho, hướng dẫn xe bồn vào bãi, bơm dầu trực tiếp từ 4 bồn chứa lên xe, đưa đi tiêu thụ. Mọi khoản thu chi từ mua bán dầu trái phép, cũng như tiền hối lộ cho hải quan, đại lý, đều được Trần Thị Thùy Dung ghi chép, cập nhật vào sổ sách và máy tính.

Theo VKSND TP HCM, bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu.

