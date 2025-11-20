Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

Ngày 20-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ cháy xe ô tô chở xăng dầu xảy ra ngày 11-10 tại số 81 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Cơ quan công an thông báo tìm nhân chứng liên quan đến vụ cháy xe ô tô chở xăng dầu trên đường Lê Văn Hiến

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 11-10, ông Trần Văn Long (SN 1978; trú K59/20 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đậu xe bồn xe không có xăng (hay còn gọi là không còn hàng trong bồn) về bãi đất trống tại địa chỉ số 81 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để cất xe.

Ông Long đậu xe kế bên 1 xe bồn khác mang BKS 43H-87.17 thì lúc này có Trần Phước Sỹ (SN 1978, trú K122/32, Trưng Nữ Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến gặp và trao đổi với ông Long về việc sử dụng xe bồn để hút xăng đem bán.

Cụ thể, ông Long sẽ hút xăng trong các thùng phuy loại 200 lít (8 thùng phuy đã có sẵn tại đây) đổ vào bồn xe rồi chở đến địa điểm khác để bán. Tổng số tiền Sỹ trả cho Long để thực hiện việc hút xăng rồi chở đi bán là 800.000 đồng.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 xe bồn hư hỏng nặng, 1 người bỏng nặng vẫn còn điều trị tại bệnh viện

Tuy nhiên, sau khi hút xong xăng ở phuy đầu tiên và đang tiếp tục hút thùng thứ hai thì Long nghe có tiếng xẹt điện rồi thấy lửa từ cửa kính phụ tràn vào cabin.

Long bị bỏng và hoảng sợ nên mở cửa bên tài nhảy xuống cabin rồi bỏ chạy ra ngoài. Sỹ cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định vụ cháy khiến 2 xe bồn BKS 43H-103.13 và BKS 43H-87.17 hư hỏng nặng do cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Đồng thời, 1 container có chứa 17 thùng phuy bị hư hỏng do cháy, 1 xe mô tô hư hỏng nặng do cháy.

Ông Long bị phỏng độ 2 ở vùng cổ, mặt trái, cẳng tay trái và cẳng chân hai bên, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại bỏng Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức chứng kiến, biết sự việc, người bị hại của vụ việc nêu trên, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Công an thành phố Đà Nẵng, khu vực 2 - Địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, hoặc Điều tra viên Hồ Tấn Hiếu).