Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bước đầu công an xác định trong quá trình hút xăng vào bồn, tia lửa điện đã bén vào xăng, gây ra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu Đà Nẵng.

Ngày 20-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ cháy xe ô tô chở xăng dầu xảy ra ngày 11-10 tại số 81 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

- Ảnh 1.

Cơ quan công an thông báo tìm nhân chứng liên quan đến vụ cháy xe ô tô chở xăng dầu trên đường Lê Văn Hiến

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 11-10, ông Trần Văn Long (SN 1978; trú K59/20 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đậu xe bồn xe không có xăng (hay còn gọi là không còn hàng trong bồn) về bãi đất trống tại địa chỉ số 81 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để cất xe.

Ông Long đậu xe kế bên 1 xe bồn khác mang BKS 43H-87.17 thì lúc này có Trần Phước Sỹ (SN 1978, trú K122/32, Trưng Nữ Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến gặp và trao đổi với ông Long về việc sử dụng xe bồn để hút xăng đem bán.

Cụ thể, ông Long sẽ hút xăng trong các thùng phuy loại 200 lít (8 thùng phuy đã có sẵn tại đây) đổ vào bồn xe rồi chở đến địa điểm khác để bán. Tổng số tiền Sỹ trả cho Long để thực hiện việc hút xăng rồi chở đi bán là 800.000 đồng.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 xe bồn hư hỏng nặng, 1 người bỏng nặng vẫn còn điều trị tại bệnh viện

Tuy nhiên, sau khi hút xong xăng ở phuy đầu tiên và đang tiếp tục hút thùng thứ hai thì Long nghe có tiếng xẹt điện rồi thấy lửa từ cửa kính phụ tràn vào cabin.

Long bị bỏng và hoảng sợ nên mở cửa bên tài nhảy xuống cabin rồi bỏ chạy ra ngoài. Sỹ cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định vụ cháy khiến 2 xe bồn BKS 43H-103.13 và BKS 43H-87.17 hư hỏng nặng do cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Đồng thời, 1 container có chứa 17 thùng phuy bị hư hỏng do cháy, 1 xe mô tô hư hỏng nặng do cháy.

Ông Long bị phỏng độ 2 ở vùng cổ, mặt trái, cẳng tay trái và cẳng chân hai bên, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại bỏng Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức chứng kiến, biết sự việc, người bị hại của vụ việc nêu trên, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Công an thành phố Đà Nẵng, khu vực 2 - Địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, hoặc Điều tra viên Hồ Tấn Hiếu). 

Tin liên quan

Cháy lớn ở Tiền Giang, "xóa sổ" vựa bán phân bón, thuốc trừ sâu

Cháy lớn ở Tiền Giang, "xóa sổ" vựa bán phân bón, thuốc trừ sâu

(NLĐO) - Một vụ cháy cực lớn xảy ra tại xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã thiêu rụi vựa bán phân bón và thuốc trừ sâu

Cháy lớn kèm theo tiếng nổ tại cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela

(NLĐO) – Vụ nổ lớn xảy ra, sau đó là hỏa hoạn tại dự án dầu khí nơi nhà máy nâng cấp dầu thô Petrocedeño hoạt động ở phía Đông Venezuela hôm 19-11.

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

(NLĐO)- Cảnh sát đã kịp cứu 1 phụ nữ bị kẹt ở tầng 4 giữa đám cháy dữ dội ở căn nhà sát chợ Đầm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Xe ô tô cháy lớn Cảnh sát điều tra cửa hàng xăng dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo