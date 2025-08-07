HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đang "bay lắc" trong quán karaoke, 3 thanh niên ở Quảng Trị bị công an địa phương bắt quả tang để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang vì sử dụng ma túy

Ngày 7-8, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị - cho biết trong lúc kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn vào tối muộn, cảnh sát địa phương đã bắt quả tang 3 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) - đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke P.S tại thôn Thượng Giang.

Tại phòng hát VIP 5, công an phát hiện 3 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát. Nhóm đối tượng bị bắt quả tang gồm: V.V.T.Đ (SN 1992, trú thôn Giang Sơn, xã Trường Phú); Đ.N.T (SN 2000, trú thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) và Đ.T.T (SN 2002, quê xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S- Ảnh 2.

Cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy

Bước đầu, cả 3 đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát của quán karaoke. Công an đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là một trong những kết quả bước đầu trong cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã mới Lệ Thủy sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động.

Theo Công an xã Lệ Thủy, việc sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy đều là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định tại Chương XX Bộ luật Hình sự. Công an xã Lệ Thủy kiên quyết đấu tranh đối với các loại tội phạm có liên quan đến ma túy.


Tin liên quan

Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

(NLĐO) - Chỉ trong ngày đầu phát động, Công an xã Bố Trạch (Quảng Trị) đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo… do người dân tự nguyện giao nộp.

Ba thiếu niên khiến làng quê Quảng Trị sững sờ

(NLĐO) - Ba thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở xã Nam Gianh (Quảng Trị) lấy hơn 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Chân dung người phụ nữ "lừa dối" hàng xóm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đưa ra thông tin gian dối, người phụ nữ vay hơn 1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích đánh bạc trên internet.

