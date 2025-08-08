HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bí mật sau tiếng chim lạ giữa cánh đồng Tân Gianh lúc đêm khuya

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghe tiếng chim lạ phát ra giữa cánh đồng lúc đêm khuya, Công an xã Tân Gianh đã phát hiện hệ thống bẫy chim quy mô lớn với loa phát âm thanh giả.

Bí mật sau tiếng chim lạ giữa cánh đồng Tân Gianh lúc đêm khuya- Ảnh 1.

Công an xã Tân Gianh phát hiện dụng cụ đánh bắt chim trời trái phép trên địa bàn

Ngày 8-8, Công an xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa phát hiện, thu giữ một hệ thống bẫy chim trời sử dụng loa phát âm thanh giả để dụ chim sa lưới, với hoạt động quy mô lớn.

Khoảng 21 giờ tối 6-8, trong quá trình kiểm tra tại cánh đồng lúa thuộc thôn Phù Ninh, xã Tân Gianh, Tổ công tác Công an xã Tân Gianh - phát hiện một hệ thống loa phát âm thanh tiếng chim với công suất lớn đang hoạt động, bên dưới là lưới bẫy đã giăng sẵn.

Khi lực lượng công an tiếp cận, người giăng bẫy không có mặt tại hiện trường. Tổ tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm 4 bình ắc quy, 4 loa và khoảng 100m lưới dùng để bẫy chim. 

Toàn bộ tang vật sẽ được tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Tân Gianh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là săn bắt chim trời trái phép, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân.


Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

Người dân ở xã vùng quê Quảng Trị tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí

(NLĐO) - Chỉ trong ngày đầu phát động, Công an xã Bố Trạch (Quảng Trị) đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo… do người dân tự nguyện giao nộp.

Ba thiếu niên khiến làng quê Quảng Trị sững sờ

(NLĐO) - Ba thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi đã đột nhập vào nhà của một hộ dân ở xã Nam Gianh (Quảng Trị) lấy hơn 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Lật tẩy hoạt động "rút ruột" sông Gianh lúc nửa đêm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Gianh và sông Kiến Giang.

bẫy chim trời công an xã Tân Gianh xã Tân Gianh tỉnh Quảng trị Quảng Trị tiếng chim lạ bẫy chim trái phép bắt chim trời
