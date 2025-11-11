Bí mật trong căn phòng của gia chủ có người thân mới mất

Ngày 11-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi phạm tội "Đánh bạc" trên địa bàn phường Cửa Lò và phường Trường Vinh bằng hình thức xóc đĩa, với sự tham gia của các đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi. Đặc biệt, trong nhóm có đối tượng Hoàng Đình Sơn (51 tuổi), trú tại phường Trường Vinh (thường gọi là Sơn "Chất" đã từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Địa điểm đánh bạc được các đối tượng chọn là những gia đình có người thân đã khuất, sau khi mai táng xong, lấy cớ đến nhà gia chủ chia buồn để đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có quen biết, chơi với nhau từ trước, không cho những người không quen biết tham gia.

Tối 7-11, lợi dụng thời điểm một gia đình phường Trường Vinh vừa tổ chức xong các thủ tục an táng người thân, Hoàng Đình Sơn cùng các đối tượng đã tới thắp hương rồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngay trong một phòng kín tại nhà gia chủ. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, 9 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và các vật chứng khác.

Ngoài Hoàng Đình Sơn, 8 đối tượng khác, trong đó có 7 đối tượng cùng trú tại phường Trường Vinh cũng bị cơ quan công an bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Dung (52 tuổi, có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và chứa chấp hoạt động mại dâm); Nguyễn Thành Dũng (52 tuổi, có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, đánh bạc và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Vũ Quang Khánh (47 tuổi, đã có 2 tiền án về tội đánh bạc); Ngô Xuân Quyết (52 tuổi, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Hoàng Nghĩa Quỳnh (53 tuổi); Nguyễn Công Lữ (48 tuổi); Nguyễn Phúc Sơn (37 tuổi) và Lê Văn Duẩn (53 tuổi, trú tại xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra mở rộng.