Bí mật trong căn phòng của gia chủ có người thân mới mất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bí mật trong căn phòng của gia chủ có người thân mới mất

Đức Ngọc

(NLĐO) - Tổ chức đánh bạc trong phòng kín của gia chủ có người thân mới mất, một nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự bị bắt giữ.

Ngày 11-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi phạm tội "Đánh bạc" trên địa bàn phường Cửa Lò và phường Trường Vinh bằng hình thức xóc đĩa, với sự tham gia của các đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi. Đặc biệt, trong nhóm có đối tượng Hoàng Đình Sơn (51 tuổi), trú tại phường Trường Vinh (thường gọi là Sơn "Chất" đã từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Địa điểm đánh bạc được các đối tượng chọn là những gia đình có người thân đã khuất, sau khi mai táng xong, lấy cớ đến nhà gia chủ chia buồn để đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có quen biết, chơi với nhau từ trước, không cho những người không quen biết tham gia.

Tối 7-11, lợi dụng thời điểm một gia đình phường Trường Vinh vừa tổ chức xong các thủ tục an táng người thân, Hoàng Đình Sơn cùng các đối tượng đã tới thắp hương rồi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ngay trong một phòng kín tại nhà gia chủ. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, 9 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và các vật chứng khác.

Ngoài Hoàng Đình Sơn, 8 đối tượng khác, trong đó có 7 đối tượng cùng trú tại phường Trường Vinh cũng bị cơ quan công an bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Dung (52 tuổi, có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và chứa chấp hoạt động mại dâm); Nguyễn Thành Dũng (52 tuổi, có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, đánh bạc và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Vũ Quang Khánh (47 tuổi, đã có 2 tiền án về tội đánh bạc); Ngô Xuân Quyết (52 tuổi, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Hoàng Nghĩa Quỳnh (53 tuổi); Nguyễn Công Lữ (48 tuổi); Nguyễn Phúc Sơn (37 tuổi) và Lê Văn Duẩn (53 tuổi, trú tại xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Vụ án đánh bạc hơn 106 triệu USD: Mánh khóe phạm pháp

Vụ án đánh bạc hơn 106 triệu USD: Mánh khóe phạm pháp

Trước khi vào cuộc đỏ đen, cựu quan chức, luật sư, ca sĩ... được in tên giả bằng tiếng nước ngoài trên thẻ thành viên...

Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì đánh bạc

(NLĐO) – Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc, gói thầu 200 tỉ đồng ở Bạc Liêu đang tạm dừng thi công.

Giới thiệu website tổ chức đánh bạc, bị phạt 5 triệu đồng

(NLĐO)- Chia sẻ bài viết lên trang Facebook cá nhân với nội dung giới thiệu website tổ chức đánh bạc, một thanh niên ở Ninh Bình bị xử phạt 5 triệu đồng

hành vi đánh bạc tỉnh Nghệ An phòng cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản tổ chức đánh bạc tội trộm cắp tài sản Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo