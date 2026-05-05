Thời sự

Bị máy xúc đè vào người, người đàn ông tử vong thương tâm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn khiến nam công nhân tử vong thương tâm.

Ngày 5-5, thông tin từ UBND xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Prime Hào Phú.

Bị máy xúc đè vào người, nam công nhân tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến nam công nhân tử vong. Ảnh: MXH

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, nhóm 4 công nhân gồm B.V.H., L.M.K., N.V.N. và V.P.C. thực hiện đưa tấm kim loại lót vào vị trí để sửa chữa máy nghiền.

Trong quá trình làm việc, anh B.V.H. điều khiển máy xúc lật, còn anh V.P.C. (SN 1985, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) đứng trên máy nghiền để hướng dẫn thao tác.

Quá trình vận hành, máy xúc lật bất ngờ trượt, ép vào vùng mạn sườn anh C. khiến người này bị thương nặng.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương Kim Xuyên, tuy nhiên đã tử vong vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Trường Sinh yêu cầu Công ty Cổ phần Prime Hào Phú tạm dừng hoạt động khu vực liên quan để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm an toàn lao động, đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

