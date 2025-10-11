HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tài xế chui vào thùng xe tải, bị máy xúc đổ đá chôn vùi

T.Trực

(NLĐO) – Trong lúc chui vào thùng xe tải, một tài xế bất ngờ bị tài xế xe múc khác đổ đá chôn vùi, tử vong.

Sáng 11-10, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại mỏ đá, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10-10 ông P.V.T. (50 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải mang BKS 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hoà (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

Trong lúc dừng xe, ông T. chui vào thùng xe tải để kiểm tra. Cùng lúc này, tài xế điều khiển xe máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông T. ở bên trong, khiến ông T. bị đá vùi lấp.

- Ảnh 1.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng), nhưng đã tử vong sau đó.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ đơn vị đang hoạt động tại khu vực mỏ về vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Sáng nay (11-10), Công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", ông Hiền thông tin.

tỉnh Quảng Ngãi tai nạn lao động đường cao tốc cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin bệnh viện đa khoa đi cấp cứu
