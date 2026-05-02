Sức khỏe

Bị mèo nhà cắn, người phụ nữ nguy kịch

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trường hợp này là lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn từ các vết thương tưởng chừng đơn giản do vật nuôi gây ra.

Ngày 2-5, Bệnh viện An Bình TPHCM cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân H.N.P (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, nhiễm trùng nặng. Vùng cẳng chân trái có vết thương sưng nề, rỉ dịch.

Theo người nhà, trước đó, bệnh nhân bị mèo cắn ở mặt sau cẳng chân trái, vết thương chảy máu và đã được xử trí tại nhà, đồng thời tiêm phòng dại. Tuy nhiên, những ngày sau đó vết thương không cải thiện mà ngày càng sưng đau, rỉ dịch, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ, tri giác giảm dần nên được đưa đi cấp cứu.

Bị mèo nhà cắn, người phụ nữ phải thở máy - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị mèo cắn tại nhà

Các bác sĩ xác định bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn từ đường da niêm, biến chứng tổn thương thận cấp nặng, toan chuyển hóa và rối loạn điện giải trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường típ 2, tăng huyết áp và suy thượng thận mạn do thuốc.

Bệnh nhân nhanh chóng được điều trị tích cực bằng thở máy, kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch cùng các biện pháp bù dịch và điện giải. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, huyết áp tiếp tục tụt và xuất hiện dấu hiệu suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Trước diễn tiến nguy kịch, ê-kíp hồi sức tích cực quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục. Đây là phương pháp hồi sức chuyên sâu giúp loại bỏ các chất độc, dịch và điện giải dư thừa ra khỏi cơ thể một cách từ từ nhưng hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân nặng có huyết áp không ổn định, không thể áp dụng chạy thận nhân tạo thông thường.

Sau hai ngày lọc máu liên tục kết hợp điều trị nội khoa tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, huyết động ổn định, ngưng được thuốc vận mạch và cai máy thở. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân được chuyển về Khoa Nội tiếp tục theo dõi và hồi phục tốt trước khi xuất viện.

Bị mèo nhà cắn, người phụ nữ phải thở máy - Ảnh 2.

Người phụ nữ qua khỏi cơn nguy kịch sau khi lọc máu

Trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn từ các vết thương tưởng chừng đơn giản do vật nuôi gây ra. Nếu không được theo dõi sát và xử trí kịp thời, đặc biệt ở người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc suy giảm miễn dịch, vết thương nhỏ hoàn toàn có thể tiến triển thành nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các vết cắn, vết trầy xước do vật nuôi. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, đau, rỉ dịch, sốt hoặc mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.


Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận

(NLĐO) - Bị mèo cắn chảy máu, bé trai 4 tuổi được bà nội đắp thuốc nam lên vết thương hở, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy gan, thận, suýt mất mạng.

Người đàn ông qua đời sau 2 tháng bị mèo cắn

(NLĐO) - Bị mèo hoang cắn vào bắp chân, người đàn ông tại tỉnh Bình Thuận không tiêm phòng rồi phát dại và tử vong sau 2 tháng

Bị mèo cắn vào tay, người đàn ông nguy kịch

(NLĐO) - Sau 1 tuần cắn vào tay người đàn ông, con mèo lăn ra chết. Bệnh nhân cũng phải nhập viện sau 1 tháng với chẩn đoán theo dõi bệnh dại

