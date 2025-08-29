Mổ bắt con khẩn cấp, lọc máu cứu sản phụ vì biến chứng bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mổ bắt con khẩn cấp, lọc máu cứu sản phụ vì biến chứng bất ngờ

D.Thu

(NLĐO) - Sản phụ mang thai gần 35 tuần nhập viện vì đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tưởng chuyển dạ, nào ngờ mắc viêm tụy cấp nguy hiểm.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống một sản phụ 35 tuổi, mang thai gần 35 tuần bị viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng cả hai mẹ con.

Mổ bắt con khẩn cấp, lọc máu cứu sản phụ vì biến chứng bất ngờ- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, bệnh nhân N.T.T. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều. Xét nghiệm cho thấy triglycerid máu tăng hơn 56,5 mmol/l, men tụy cao bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm tụy cấp, chuyển dạ đẻ.

Kíp hội chẩn quyết định mổ lấy thai trước khi lọc máu thay huyết tương. Bé trai 3,26 kg chào đời an toàn, được chuyển sơ sinh chăm sóc. Người mẹ tiếp tục lọc máu, bù dịch, điều trị hồi sức. Sau 5 ngày, sức khỏe cả hai ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Khoa sản, phụ nữ mang thai cần chú ý các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn nhiều, sốt, bụng chướng, khó thở.

Các yếu tố nguy cơ gồm tăng triglycerid máu, béo phì, tiểu đường thai kỳ, ăn nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt.

Mổ bắt con khẩn cấp, lọc máu cứu sản phụ vì biến chứng bất ngờ- Ảnh 2.

Ngay sau phẫu thuật bắt con, sản phụ lập tức được lọc máu

"Phát hiện sớm, kiểm soát mỡ máu trước, trong thai kỳ sẽ bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé. Khám thai định kỳ không chỉ để theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn giúp phát hiện và xử trí kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn cho người mẹ"- bác sĩ Hà khuyến cáo.

Tin liên quan

Sở Y tế Bình Thuận chỉ đạo khẩn sau vụ sản phụ tử vong

Sở Y tế Bình Thuận chỉ đạo khẩn sau vụ sản phụ tử vong

(NLĐO) – Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu báo cáo đầy đủ quy trình xử lý ca mổ và thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân sản phụ tử vong

Mẹ con sản phụ tử vong sau 7 giờ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhập viện Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng vào sáng 21-4, sản phụ 31 tuổi biến chứng và tử vong trên đường chuyển viện

Sản phụ 135 kg sinh con nặng 4,1 kg

(NLĐO) - Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ. Bé sơ sinh chào đời nặng 4,1 kg

đe dọa tính mạng phụ nữ mang thai sản phụ thai sản bắt con biến chứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo