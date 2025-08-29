Mổ bắt con khẩn cấp, lọc máu cứu sản phụ vì biến chứng bất ngờ

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống một sản phụ 35 tuổi, mang thai gần 35 tuần bị viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng cả hai mẹ con.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, bệnh nhân N.T.T. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều. Xét nghiệm cho thấy triglycerid máu tăng hơn 56,5 mmol/l, men tụy cao bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm tụy cấp, chuyển dạ đẻ.

Kíp hội chẩn quyết định mổ lấy thai trước khi lọc máu thay huyết tương. Bé trai 3,26 kg chào đời an toàn, được chuyển sơ sinh chăm sóc. Người mẹ tiếp tục lọc máu, bù dịch, điều trị hồi sức. Sau 5 ngày, sức khỏe cả hai ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Khoa sản, phụ nữ mang thai cần chú ý các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn nhiều, sốt, bụng chướng, khó thở.

Các yếu tố nguy cơ gồm tăng triglycerid máu, béo phì, tiểu đường thai kỳ, ăn nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt.

"Phát hiện sớm, kiểm soát mỡ máu trước, trong thai kỳ sẽ bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé. Khám thai định kỳ không chỉ để theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn giúp phát hiện và xử trí kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn cho người mẹ"- bác sĩ Hà khuyến cáo.