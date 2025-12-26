Bị nghệ sĩ Bình Tinh tố cáo, người bạn rất thân của cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng

Liên quan đến đơn tố cáo của nghệ sĩ Bình Tinh đăng trên trang Facebook cá nhân có tick xanh, ngày 26-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn ông Trần Quốc Thanh, người bị nêu tên trong đơn.

Được biết, ông Trần Quốc Thanh là người bạn rất thân của cố NSƯT Vũ Linh từ khi 2 người còn trẻ.

Phóng viên: Thưa ông, ông có ý kiến gì về đơn tố cáo của nghệ sĩ Bình Tinh?

- Nội dung nó cũng liên quan đến ngôi nhà số 5, Đoàn Thị Điểm (TPHCM) thôi. Tôi tiếp thu được những gì giữa cô đó nói chuyện với tôi và tôi nói chuyện lại.

CLIP ông Trần Quốc Thanh (người bạn rất thân của cố NSƯT Vũ Linh) trả lời phóng viên Báo Người Lao Động

Nhưng cái đơn tố cáo đó chưa có nói là tôi xúc phạm hương linh cố nghệ sĩ. Chính tôi là người suốt 3 năm qua đã bảo vệ hương linh cố nghệ sĩ.

Có 4 kênh YouTube trước đây dùng những từ ngữ xúc phạm đến mồ mã, hương linh của cố nghệ sĩ.

Cô ấy lấy lại danh dự cho cố nghệ sĩ, tôi không phải xúc phạm mà là người bảo vệ cố nghệ sĩ. Vậy cái đơn đó có đúng hay không?



* Ông bảo vệ cố nghệ sĩ ra sao, thưa ông?

Những YouTuber xúc phạm tôi cũng được, xúc phạm Hồng Loan cũng được nhưng tôi không bao giờ để họ xúc phạm cố nghệ sĩ vì người ta đã mất rồi. Tôi làm điều này là đúng, vì lẽ phải chứ không có sai.

Còn những chuyện nói qua nói lại thì đơn tố cáo đó tôi nhìn tôi cũng thấy nó ngộ ngộ. Hai người xúc phạm cố nghệ sĩ thì cô ấy không đáp trả, không đi kiện mà kiện người bảo vệ hương linh cố nghệ sĩ, tôi thấy nó lạ lạ ở chỗ này.

* Về việc nghệ sĩ Bình Tinh đăng gửi đơn tố cáo đến Công an phường Đức Nhuận (TPHCM) thì ông đã được công an mời hay chưa?

- Tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ công an liên quan đến việc này.

* Nếu công an mời thì ông sẽ hợp tác chứ, thưa ông?

- Tôi sẵn sàng hợp tác, vì những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không bình luận gì thêm về đơn tố cáo đó.