Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh chính thức chia tay

Một cuộc hôn nhân đẹp trong showbiz khép lại, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Chiều 4-12, thông tin ca sĩ Nhật Minh – chồng của nghệ sĩ Bình Tinh – xác nhận cả hai đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11-2025 lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Cặp đôi từng được xem là một trong những biểu tượng của gia đình nghệ sĩ gắn bó bền lâu trong làng giải trí, vì thế việc họ "đường ai nấy đi" sau 20 năm chung sống khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Một hành trình dài khép lại

Nghệ sĩ Bình Tinh – nghệ sĩ cải lương xuất thân từ đại gia đình tuồng cổ Huỳnh Long và ca sĩ Nhật Minh quen nhau từ khi cả hai còn rất trẻ. Họ quen nhau từ chương trình nghệ thuật "Làn điệu phương Nam" tại Nhà hát TP.

Trải qua hai thập kỷ đồng hành, họ đã cùng nhau xây dựng mái ấm và đón chào con gái Bella Cát Tiên, hiện là nguồn động viên lớn nhất của cả hai. Trong mắt đồng nghiệp và người hâm mộ, nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh luôn là hình mẫu của sự thủy chung, cùng nhau vượt qua nhiều biến cố. NS Bình Tinh đã nối nghiệp ba mẹ là NS Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai tiếp tục làm trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Vượt qua dịch bệnh, sự thay đổi của thị trường nghệ thuật, cô vẫn điều hành tốt hoạt động của sân khấu này… Sự tan vỡ của họ vì thế càng để lại nhiều day dứt.

Nhật Minh lên tiếng – Bình Tinh giữ im lặng

Theo chia sẻ từ ca sĩ Nhật Minh, việc nộp đơn ly hôn được thực hiện từ tháng 11-2025, và đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Một mối quan hệ 20 năm không thể nói dừng là dừng, nhưng "khi không còn phù hợp nữa, cả hai chọn tôn trọng nhau và tiếp tục xem nhau như những người bạn".

Trong khi đó, nghệ sĩ Bình Tinh, người đang có lịch diễn dày đặc và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện vẫn giữ thái độ im lặng.

Trang cá nhân của cô chỉ cập nhật hoạt động nghề nghiệp, không đề cập bất kỳ thông tin nào về cuộc hôn nhân đã gần hai thập kỷ. Sự im lặng ấy được khán giả cảm nhận như một cách giữ gìn sự bình yên cho con gái và tránh tạo thêm ồn ào cho gia đình.

NS Bình Tinh và Nhật Minh

Khán giả tiếc nuối nhưng tôn trọng lựa chọn của hai nghệ sĩ

Ngay khi thông tin lan truyền, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, mong cả hai giữ được tinh thần lạc quan, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái Bella Cát Tiên.

Trong showbiz vốn nhiều thị phi, chuyện một cặp đôi giữ được sự văn minh khi chia tay, không đổ lỗi, không công kích, chỉ nhẹ nhàng thông báo được xem là điều đáng trân trọng.

Sau 20 năm bên nhau, Bình Tinh và Nhật Minh không chỉ để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng nhau mà còn trong lòng khán giả. Dù lựa chọn của họ khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng đó là quyết định riêng thuộc về đời sống cá nhân, cần được tôn trọng. Khán giả vẫn hy vọng cả hai sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, đồng thời giữ được sự êm ấm trong việc cùng chăm sóc và nuôi dạy Bella Cát Tiên – điều quan trọng nhất sau mọi cuộc chia ly.



