Lao động

Bị nợ lương từ 6 tháng, người lao động có quyền yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp

MAI CHI

(NLĐO)- Khoản nợ lương, nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc... của người lao động được ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-3-2026, trong đó có một số nội dung đáng chú ý liên quan quyền lợi về lương, BHXH của người lao động.

Cụ thể, người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã  bao gồm cả người lao động, Công đoàn và cơ quan BHXH.

Theo đó, người lao động, Công đoàn có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản khi hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Bị nợ lương từ 6 tháng, người lao động có quyền yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản doanh nghiệp - Ảnh 1.

Khoản nợ lương, nợ BHXH của người lao động được ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Cơ quan BHXH có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi đã thông báo đôn đốc đối với khoản chậm, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất (BHTN), BHYT nhưng không có phản hồi trong 3 năm liên tiếp gần nhất theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Cũng theo Luật Phục hồi, phá sản, sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm thực hiện thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm (phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản) và khoản trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện theo thứ tự: chi phí phá sản; khoản nợ lương; khoản nợ BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động…

Ngoài ra, Luật Phục hồi, phá sản cũng đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 37 Luật BHXH 2024. Cụ thể, trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

Tin liên quan

Hỗ trợ công nhân bị nợ lương, bảo hiểm

Hỗ trợ công nhân bị nợ lương, bảo hiểm

Đây là những lao động đang bị công ty nợ tiền lương và BHXH nhiều tháng với tổng số tiền 7,3 tỉ đồng.

Hơn một ngàn công nhân Công ty Lợi Hào ở TP HCM bị nợ lương, cơ quan chức năng vào cuộc

(NLĐO) - Hiện công ty chưa trả lương cho 1.343 người lao động làm việc trong tháng 9-2025, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Kịp thời hỗ trợ người lao động không có thưởng Tết, nợ lương

(NLĐO)- Công đoàn cơ sở phải báo cáo kịp thời về LĐLĐ thành phố nếu doanh nghiệp đang khó khăn, chưa trả hoặc không trả tiền lương, thưởng Tết

