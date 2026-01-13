Kịp thời hỗ trợ người lao động không có thưởng Tết, nợ lương

Ngày 13-1, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 - LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị giao ban Quý 1/2026 Công đoàn phường, Công đoàn cơ sở trong KCX-KCN và Khu công nghệ cao, khối ngân hàng và Công đoàn cơ sở trên 1.000 đoàn viên.

Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 đã thông tin tình hình triển khai các nội dung của LĐLĐ TP trong thời gian qua về công tác Tổ chức - Kiểm tra; công tác Chính sách pháp luật - quan hệ lao động; Công tác tài chính; đồng thời thông tin về các nội dung chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở Quý I/2026

Tính đến thời điểm này, các Công đoàn cơ sở thuộc tổ công tác đã tổng hợp danh sách 55.389 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ quà Tết từ LĐLĐ thành phố, 880 đoàn viên, người lao động được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố hỗ trợ vé xe, vé tàu, vé máy bay về quê đón Tết.

Các cán bộ Công đoàn cũng trao đổi làm rõ một số nội dung về công tác chăm lo Tết cho người lao động tại các đơn vị có trích nộp kinh phí nhưng chưa có Công đoàn; công tác thành lập Công đoàn cơ sở…

Báo cáo ngay nếu doanh nghiệp khó khăn, không thưởng Tết

Ông Võ Khắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; đồng thời tham gia với doanh nghiệp sớm thông báo công khai kế hoạch trả tiền lương, thưởng Tết, các khoản hỗ trợ và thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2026.

Ông Võ Khắc Bình, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ thành phố, trao đổi một số nội dung trọng tâm Quý I/2026

Qua đó, báo cáo kịp thời về LĐLĐ thành phố (thông qua Tổ công tác quản lý địa bàn số 3) nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chưa trả hoặc không trả tiền lương, tiền thưởng Tết để LĐLĐ thành phố kịp thời hỗ trợ.

Bên cạnh đó, vận động các chủ nhà trọ, khu lưu trú công nhân giảm tiền thuê phòng trọ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong dịp Tết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên các trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

Ông Bình cũng lưu ý các đơn vị thực hiện báo cáo hàng tuần tình hình quan hệ lao động, lương, thưởng Tết, chăm lo Tết 2026 theo quy định về LĐLĐ thành phố.