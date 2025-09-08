Bị phạt 12 triệu đồng vì làm đường ở Nha Trang gây nguy hiểm cho người dân

Ngày 8-9, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa- cho biết phường đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 12 triệu đồng đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (Công ty Khánh Anh).

Công ty này có hành vi vi phạm khi thi công trên đường bộ đang khai thác mà không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định.

Người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Lê Chí Dũng. UBND phường Nha Trang yêu cầu công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phải đảm bảo các biện pháp an toàn khi thi công công trình theo đúng quy định; bảo đảm lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, gọn gàng, không để vật liệu, phế thải gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Công ty Khánh Anh là nhà thầu đang thi công Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang.

Thi công trên đường Lê Thánh Tôn đoạn giao nhau với đường Ngô Gia Tự và đường Tô Hiến Thành.

Trước đó, chiều 5-9, một người điều khiển xe máy khi đi qua hào kỹ thuật băng đường Lê Thánh Tôn đã trượt ngã, bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Hào kỹ thuật băng đường này đã được lắp đặt ngầm các hệ thống hạ tầng nhưng đơn vị thi công chưa thảm nhựa nên còn lồi lõm, quá sâu so với mặt đường, lại không có biển cảnh báo nên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều người khác cũng bị ngã khi lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn do sự cẩu thả trong thi công của nhà thầu. Trong đó, có trường hợp đi xe máy bị ngã trầy xước tay, ô tô bị cạ gầm bể két nước, taxi điện bị cạ gầm trầy pin…

Mặc dù UBND phường Nha Trang đã nhiều lần yêu cầu Công ty Khánh Anh bố trí biển báo hiệu, có giải pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nhưng đơn vị này không chấp hành đầy đủ.

Hiện trường tai nạn giao thông rạng sáng 5-9.

Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn cũng chậm tiến độ.

Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 20-8 nhưng đến nay, công trường vẫn còn ngổn ngang máy móc, vật liệu, xà bần, gây mất mỹ quan đô thị, không bảo đảm an toàn giao thông.