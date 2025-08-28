Chiều 28-8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang xác minh thông tin để xử lý trường hợp một tài xế điều khiển xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (gần Alma Resort, thuộc xã Cam Lâm).

Xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Thời điểm này khoảng 12 giờ ngày 28-8, có rất nhiều ô tô, xe máy đang lưu thông. Nhiều người bày tỏ bức xúc bởi hành vi này có thể gây ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.