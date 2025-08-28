HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Clip: Xe container chạy ngược chiều, bất chấp nguy hiểm trên đại lộ ở Khánh Hòa

K.Nam

(NLĐO) - Người dùng mạng xã hội bức xúc quay lại cảnh xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tỉnh Khánh Hòa

Chiều 28-8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang xác minh thông tin để xử lý trường hợp một tài xế điều khiển xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (gần Alma Resort, thuộc xã Cam Lâm).

Clip: Xe container chạy ngược chiều, bất chấp nguy hiểm trên đại lộ ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. 

Thời điểm này khoảng 12 giờ ngày 28-8, có rất nhiều ô tô, xe máy đang lưu thông. Nhiều người bày tỏ bức xúc bởi hành vi này có thể gây ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

Clip Xe container chạy ngược chiều, bất chấp nguy hiểm, trên đại lộ ở Khánh Hòa ( người dân cung cấp)

Khánh Hòa Nguyễn Tất Thành khu nghỉ dưỡng xe container đi ngược chiều
