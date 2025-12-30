HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bị phạt tù vì rút trộm hàng trong quá trình vận chuyển

Trần Thái

(NLĐO) – Lô hàng túi xách hàng hiệu xuất khẩu sang Mỹ và Hà Lan chưa kịp rời Việt Nam đã bị "rút ruột" ngay trên cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ngày 30-12, sau một buổi xét xử, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ tham ô tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến nhóm tài xế và đầu mối tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1977; quê Quảng Nam), Huỳnh Long Duy (SN 1991), Nguyễn Văn Dương (SN 1992), Huỳnh Long Hảo (SN 1993; cùng quê Quảng Ngãi) và Trần Văn Trọng (SN 1987; quê Bắc Ninh).

Thủ đoạn "rút ruột" hàng xuất khẩu

Theo cáo trạng, Công ty BroadPeak Sóc Trăng là doanh nghiệp chuyên sản xuất túi đeo ngang hông nhãn hiệu Lululemon để xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Công ty này ký hợp đồng vận chuyển hơn 17.000 túi từ Sóc Trăng lên kho SCSC (TPHCM), sau đó chuyển tiếp đi Mỹ và Hà Lan.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, tài xế Nguyễn Văn Cường cấu kết Huỳnh Long Duy lên kế hoạch trộm hàng ngay trên đường vận chuyển. Nhóm này đặt mua băng keo "Security" giống hệt niêm phong gốc để ngụy trang sau khi lấy trộm.

Các bị cáo tại toà

Tối 23-11-2022, khi xe dừng tại khu đất trống gần Trạm thu phí Chợ Đệm, Duy cùng đồng phạm mở thùng xe, cắt đáy các thùng carton, mỗi thùng rút khoảng 10 túi, rồi đóng lại như cũ. Tổng cộng 3.436 túi hàng hiệu bị lấy trộm, chuyển về Bình Dương bằng xe công nghệ.

Số hàng này sau đó được bán cho một đầu mối tiêu thụ dù người mua biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp. Lô hàng tiếp tục được vận chuyển, seal niêm phong vẫn nguyên vẹn.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi đơn vị logistics cân hàng chuyển tiếp sang Hà Lan và phát hiện trọng lượng thực tế chỉ còn 121 kg, trong khi chứng từ thể hiện 168,6 kg. Từ dấu hiệu bất thường này, Công ty BroadPeak Sóc Trăng trình báo cơ quan chức năng.

Tuyên án và trách nhiệm dân sự

HĐXX nhận định các bị cáo lợi dụng công việc được giao để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu.

Cùng về tội "Tham ô tài sản", HĐXX tuyên phạt Huỳnh Long Duy 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Cường 16 năm tù; Nguyễn Văn Dương 15 năm 6 tháng tù; Huỳnh Long Hảo 15 năm tù.

Riêng Trần Văn Trọng bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

HĐXX còn buộc Trọng nộp lại hơn 103 triệu đồng, sung công quỹ nhà nước. Về bồi thường thiệt hại, buộc Duy, Cường, Dương, Hải liên đới bồi bồi thường cho bị hại hơn 460 triệu đồng.

chiếm đoạt tài sản Tham ô tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
