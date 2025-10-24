HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bị quay lén trong nhà vệ sinh, sinh viên cần phải làm gì?

Huế Xuân

(NLĐO) - Khi phát hiện bị quay lén trong nhà vệ sinh, sinh viên cần báo ngay cho nhà trường để kịp thời xử lý và cảnh báo cho mọi người xung quanh.

Mới đây, một tài khoản ẩn danh là nữ sinh viên đại học ở TP HCM đã đăng tải bài viết cảnh báo lên mạng xã hội sau khi bị quay lén trong nhà vệ sinh. 

"Người này vào phòng bên cạnh mình, sau khi mình đã đóng cửa. Mình không nghe thấy tiếng bước chân nhưng nhìn thấy bóng cửa được đóng lại. Sau đó, người này đưa điện thoại luồn qua phòng mình thông qua khe hở phía phía dưới phòng vệ sinh" - nữ sinh viết.

Bị quay lén trong nhà vệ sinh, sinh viên cần phải làm gì? - Ảnh 1.

Nhiều nữ sinh là nạn nhân của quay lén nhưng không dám lên tiếng

Phía dưới bài đăng, rất nhiều sinh viên nữ khác cũng cho biết từng là nạn nhân của quay lén. Thế nhưng, do quá hoảng loạn và lo sợ nên hầu như các nạn nhân đều chọn cách im lặng hoặc bỏ chạy, hoàn toàn không biết cách xử lý tình huống.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phạm Ngọc Anh - Đoàn luật sư TP HCM, cho biết hành vi quay lén trong nhà vệ sinh là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của người khác và bị pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối. Hành vi quay lén này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Nếu xử phạt hành chính thì mức phạt có thể lên đến 60 triệu đồng (Điều 84, Nghị định 15/2020/NĐ-CP và khoản 30, Điều 1, Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân). Ngoài ra, người này còn bị bắt buộc phải hủy (xóa bỏ) tất cả thông tin cá nhân (hình ảnh, video,...) đã thu thập được từ hành vi quay lén trái phép đó.

Ở phía nhà trường, trường có thẩm quyền để xử lý kỷ luật nếu phát hiện sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên của trường, có thể lập hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý theo quy định. Tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên có thể bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học.

Khi có sự cố xảy ra, nhà trường phải xử lý sự việc không được chậm trễ, đồng thời phải báo ngay cho công an địa phương nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Bên cạnh đó cần phải hỗ trợ tâm lý, bảo vệ danh dự và hình ảnh cho nạn nhân, tránh lộ thông tin cá nhân của người bị quay lén.

Ở phía sinh viên, cần phải giữ bình tĩnh, lập tức che chắn và thoát khỏi khu vực có thiết bị quay lén để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, cần hô hoán để thu hút sự chú ý và lập tức báo cáo cho bảo vệ nhà trường/ký túc xá, chủ trọ hoặc công an khu vực gần nhất. Trong trường hợp hình ảnh bị đe dọa tống tiền hoặc phát tán, tuyệt đối không thỏa hiệp với đối tượng. Thay vào đó, cần thu thập mọi bằng chứng (tin nhắn đe dọa, ảnh chụp màn hình clip bị phát tán) và trình báo chi tiết với cơ quan công an.

"Nhiều bạn trẻ chưa ý thức được sự nghiêm trọng khi vi phạm nên nhà trường cần tuyên truyền, lồng ghép hợp lý vào các môn học hoặc các buổi sinh hoạt cho các tân sinh viên. Đồng thời, phổ biến quy định xử lý kỷ luật nghiêm khắc trong nội quy nhà trường đối với các hành vi quay lén, xâm phạm quyền riêng tư" - luật sư Ngọc Anh cho biết thêm.

Quay lén để tống tiền có thể bị phạt 20 năm tù

Trường hợp đối tượng xấu sử dụng hình ảnh, clip có sự xuất hiện của nạn nhân nhằm đe dọa, tống tiền của nạn nhân, mặc dù đối tượng này chưa hoặc không phát tán clip nhạy cảm thì việc đó đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Với tội danh này, đối tượng sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm. Tùy thuộc vào mức độ, tính chất của hành vi vi phạm và các tình tiết của vụ án, mức xử phạt cao nhất đối với loại tội phạm này lên đến 20 năm tù.


cảnh báo xử phạt đại học sinh viên nhà vệ sinh quay lén bảo vệ nữ sinh
