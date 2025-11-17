Bí quyết "5 không" để start-up thành công

Bà Nguyễn Thị Việt Thanh, Giám đốc điều hành "Ăn Ngon Eo Thon" - người được biết đến với tên gọi Coach Thanh, đã tiết lộ bí quyết "5 không" dành cho các start-up trẻ.

Không làm chỉ vì thích. Thành công không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn từ việc người dẫn đầu phải chấp nhận đối mặt vô số công việc mà họ không hề hứng thú, đối mặt những tác vụ phức tạp mà người khác thường né tránh.

Đây cũng là tinh thần vượt qua nỗi sợ thất bại - vốn là rào cản tâm lý lớn nhất khiến nhiều người chùn bước. Người dẫn đầu thành công có thể cảm thấy sợ hãi, song họ khác biệt ở chỗ vẫn hành động, dù vấp ngã vẫn bước tiếp.

Không ảo tưởng sẽ thành công. Khi khởi nghiệp, bạn cần có niềm tin rằng mình sẽ thành công. Song, dù bạn đã rất thành công trước đó thì cũng không nên ảo tưởng rằng hiển nhiên mình sẽ tiếp tục thành công.

Bà Nguyễn Thị Việt Thanh

Các start-up tuyệt đối không nên "ngủ quên trên chiến thắng" ngay cả khi đã có bề dày kinh nghiệm. Nhiều người rất dễ rơi vào "bẫy thành công" bởi họ luôn nghĩ rằng mình giỏi, biết hết mọi thứ mà không chịu học hỏi thêm. Người thành công ở lĩnh vực này khi chuyển sang lĩnh vực khác rất dễ gặp thất bại nếu ảo tưởng, tự tin thái quá.

Không sợ thất bại. Khi khởi nghiệp, nhiều người rất sợ thất bại, lo mất nhiều thứ, nhất là với người từng thành công ở lĩnh vực khác. Điều quan trọng là họ sợ mất đi niềm tin rằng mình luôn phải thành công, đã làm là phải đạt hiệu quả.

Người khởi nghiệp đừng nên sợ thất bại, nếu vấp ngã thì phải quyết tâm đứng dậy bước tiếp. Để thành công, người khởi nghiệp phải thử nghiệm bao nhiêu ý tưởng nên nếu thất bại cũng là điều dễ hiểu, quan trọng là "ngã ở đâu, đứng dậy ở đó". Nếu vì sợ thất bại mà không chịu làm, hoặc mới gặp khó khăn đã chùn bước, thì bạn không thể khởi nghiệp thành công.

Không so đo tính toán. Điều này không chỉ áp dụng trong cuộc sống mà còn cả trong văn hóa doanh nghiệp và cách đối nhân xử thế "cho đi chính là nhận lại".

Người khởi nghiệp cần hiểu rằng khi chi tiêu cho bản thân thì có thể kỹ lưỡng, song khi đầu tư cho công việc - như đào tạo nhân viên, xây dựng mối quan hệ... - thì không nên tính toán chi li.

Không dừng lại. Nếu người nào đó liên tục khẳng định mình đang ở "đỉnh cao", đây có thể là dấu hiệu của sự đi xuống. Người sáng lập doanh nghiệp thành công phải luôn giữ mãi tinh thần khởi nghiệp, bởi khách hàng luôn thay đổi và đối thủ không bao giờ chịu đứng yên.

Khi đạt một cột mốc thành công, người khởi nghiệp cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân không được quên điểm xuất phát của mình. Có như vậy, người khởi nghiệp mới tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp cho giai đoạn kế tiếp.