Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát động phong trào "Bình dân học vụ số"

Sáng 18-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng xã hội học tập và phát triển nền tảng tri thức số vững mạnh cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng số và phổ cập tri thức công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thực hiện nghi thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số"

Ông Lê Văn Dũng khẳng định rằng phong trào "Bình dân học vụ số", được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo phát động từ ngày 18-11-2024, sẽ là cầu nối giúp mọi người dân Quảng Nam, từ học sinh, sinh viên đến công nhân, nông dân và cán bộ, công chức, tiếp cận và ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào học tập, làm việc và phát triển bản thân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi sự hưởng ứng tích cực từ các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể người dân để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Ông Dũng kỳ vọng phong trào này sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và lan tỏa sâu rộng khắp tỉnh, tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân Quảng Nam.

Chương trình đào tạo trực tuyến "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai trên nền tảng One Touch tại địa chỉ https://quangnam.onetouch.edu.vn .

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại buổi lễ

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề đa dạng, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 5.700 cán bộ các cấp, gần 2.000 lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp, cùng hơn 7.000 người dân, học sinh, sinh viên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Các khóa học tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kinh tế số, xã hội số, kỹ năng số trong cơ quan nhà nước, an toàn thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và doanh nghiệp, cũng như kỹ năng số và an toàn Internet cho học sinh và cộng đồng. Ngay trong buổi sáng phát động, đã có 3.444 học viên đăng ký tham gia nền tảng trực tuyến này.

Dịp này, tỉnh Quảng Nam cũng ra mắt Cổng thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam và hệ thống Tra cứu mã QR của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nhằm phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin Thửa đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có chứa mã QR theo Luật đất đai 2024) của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2025, tỉnh Quảng Nam đặt ra nhiệm vụ có 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có hiểu biết và kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học và sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng số cho học tập và sáng tạo; 80% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng các thiết bị, dịch vụ số thiết yếu, đảm bảo an toàn trên môi trường mạng; 80% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức và kỹ năng số để nâng cao năng suất.