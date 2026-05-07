Thời sự

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

B.Vân

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng bộ máy chính quyền hai cấp đã vận hành ổn định, song vẫn còn nhiều tồn tại về chất lượng cán bộ, hiệu quả điều hành

Ngày 7-5, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình mới, bộ máy chính quyền từng bước được tinh gọn, phân cấp rõ hơn cho cơ sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố vươn lên nhóm đầu cả nước với tỉ lệ hài lòng đạt hơn 96%.

Tuy nhiên, ông Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng "vừa thừa vừa thiếu" cán bộ ở cơ sở; một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương chưa chủ động, chưa bám sát nhiệm vụ, dẫn đến chậm trễ trong giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và xử lý các tồn đọng.

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy yêu cầu trước ngày 30-6 phải hoàn thành rà soát, sắp xếp cán bộ, triển khai bộ tiêu chí đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng quý dựa trên kết quả công việc thực tế. "Kiên quyết thay thế những người yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm" - Bí thư nhấn mạnh.

Cùng quan điểm siết chặt kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp là một "chuyển dịch lịch sử", không chỉ là sắp xếp lại bộ máy mà còn là tái cấu trúc phương thức quản trị và không gian phát triển của thành phố.

Dù đánh giá bộ máy cơ bản vận hành thông suốt, ông Hùng phê bình tình trạng làm việc hình thức, thiếu "sản phẩm" cụ thể ở một số đơn vị. Theo ông, nhiều nơi báo cáo "rõ người, rõ việc" nhưng kết quả cuối cùng lại chưa tạo ra giá trị thực chất cho người dân.

Ông Hùng cũng kể lại việc nửa đêm nhận phản ánh của người dân về sự cố vỡ đường ống nước và trực tiếp gọi lãnh đạo địa phương xử lý ngay trong đêm. Qua đó, ông yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không được né tránh, không nghe điện thoại của dân. "Trực diện với dân, tôi không biết gọi cho ai ngoài các đồng chí" - ông nói.

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố đồng thời phê bình tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, cấp dưới gặp khó thì xin ý kiến cấp trên nhưng không có chính kiến đề xuất xử lý. Ông yêu cầu đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả đầu ra cụ thể thay vì báo cáo hình thức, đồng thời mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực về cơ sở.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, ông Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới.

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm - Ảnh 3.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Theo ông Tân, thời gian qua hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Thành phố đã giải quyết chính sách cho hơn 3.000 cán bộ, sắp xếp hơn 2.600 vị trí trong cấp ủy cơ sở và thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ giữa thành phố với địa phương.

Ông Tân cho biết thành phố sẽ khẩn trương ban hành hướng dẫn đánh giá cán bộ định kỳ dựa trên sản phẩm cụ thể và vị trí việc làm. Đặc biệt, ông nhấn mạnh quan điểm xử lý cán bộ theo hướng động và thực chất: "Kiên quyết thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu năng lực hoặc gây mất đoàn kết theo phương châm "có vào có ra, có lên có xuống" - ông Tân nói.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết sau hợp nhất từ ngày 1-1-2025, Đà Nẵng mới có quy mô hơn 11.800 km² với trên 3 triệu dân, gồm 93 xã, phường và 1 đặc khu.

Theo ông Minh, thành phố đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình mới; đồng thời thành lập, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên môn từ thành phố đến cơ sở. Thành phố đã bổ nhiệm 14 giám đốc, 96 phó giám đốc sở ngành, điều động 116 lượt cán bộ và điều chuyển hơn 200 công chức từ sở, ngành về cơ sở để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Đà Nẵng đã đơn giản hóa 110 thủ tục hành chính, giảm hơn 95% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%, với hơn 514.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn trong năm 2025.

Theo lãnh đạo thành phố, thời gian tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và siết chặt kỷ cương hành chính để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.


Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) – Tuyến đường Hùng Vương ở khu vực phía Nam Đà Nẵng được người dân trông đợi lâu nay đã lựa chọn được nhà thầu, sắp được triển khai thi công.

CLIP: Bí thư Đà Nẵng thông tin về việc "di dời Làng Đại học về phía Nam"

(NLĐO) - Bí thư Lê Ngọc Quang khẳng định vẫn giữ nguyên quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng, việc dịch chuyển một số cơ sở về phía Nam sẽ có lộ trình phù hợp

Đà Nẵng sẽ bãi bỏ những quy hoạch "treo" nhằm tạo điều kiện cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở

(NLĐO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà.

Đà Nẵng chính quyền hai cấp
