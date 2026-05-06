Thời sự Chính trị

CLIP: Bí thư Đà Nẵng thông tin về việc "di dời Làng Đại học về phía Nam"

B.Vân

(NLĐO) - Bí thư Lê Ngọc Quang khẳng định vẫn giữ nguyên quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng, việc dịch chuyển một số cơ sở về phía Nam sẽ có lộ trình phù hợp

Sáng 6-5, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã thông tin về quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng cho hay thông tin đang lan truyền về việc thành phố có chủ trương di dời toàn bộ các trường đại học từ khu vực trung tâm ra khu vực phía Nam, cụ thể là tại TP Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam cũ là "cách hiểu chưa chính xác"

Theo ông, thành phố không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.

Bí thư Đà Nẵng nói về việc di dời Làng Đại Học

Cung cấp thêm thông tin, ông Lê Ngọc Quang cho biết dự án Làng Đại học tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam cũ đã được quy hoạch từ gần 30 năm trước, với diện tích khoảng 300 ha, nay thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông. Đến nay, khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt, đồng thời đang có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định quy hoạch này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế, thành phố đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực này. Đáng chú ý, Đại học Đà Nẵng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nơi ở cho sinh viên.

- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 6-5

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ và vùng phụ cận.

Đối với việc di dời, ông Lê Ngọc Quang cho biết thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình, từng bước, đối với các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trường nghề) nếu phù hợp với điều kiện và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực.

Theo ông, hiện Đà Nẵng có khoảng 15 trường đại học, viện nghiên cứu, cùng với nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung quá nhiều trong nội đô đang tạo ra hai áp lực lớn, quỹ đất để mở rộng gần như không còn và hạ tầng giao thông, đô thị bị quá tải.

Do đó, việc từng bước điều chỉnh, phân bổ lại không gian đào tạo là cần thiết, nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điều kiện phát triển bền vững.

Trước băn khoăn của cử tri về nguy cơ lãng phí khi thực hiện di dời, Bí thư Lê Ngọc Quang khẳng định đây không phải là chủ trương gây lãng phí. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc triển khai phải đảm bảo tính đồng bộ, có lộ trình cụ thể, rõ ràng, bởi đây là quá trình dài, không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung từ năm 1997, với quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên.

TP Đà Nẵng đã phê duyệt và triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Làng Đại học từ nguồn ngân sách địa phương, đồng thời thu hồi kinh phí thông qua tiền sử dụng đất của các hộ dân được bố trí tái định cư.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án Làng Đại học

Vì sao dự án tái định cư làng Đại học Đà Nẵng chưa về đích?

(NLĐO) - Dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án làng Đại học Đà Nẵng cam kết hoàn thành trong tháng 6-2024 nhưng đến nay chưa xong.

