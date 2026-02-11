Chiều 11-2, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp, tổng kết nhiệm kỳ khóa X (2021-2026). Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua.



Theo ông Lê Ngọc Quang, HĐND thành phố đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết phù hợp thực tiễn. Hầu hết nghị quyết ban hành có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, góp phần giữ vững đà phát triển ổn định, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, phát biểu tại kỳ họp

Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng về phát triển nhanh nhưng bền vững, đổi mới mạnh mẽ gắn với giữ vững ổn định, Bí thư Lê Ngọc Quang yêu cầu ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, HĐND thành phố phải xác định nâng cao chất lượng quyết sách là nhiệm vụ trung tâm; đổi mới phương thức hoạt động là yêu cầu thường xuyên; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cao nhất.

Ông nhấn mạnh, nếu không đổi mới tư duy về thể chế, thành phố có thể đánh mất cơ hội phát triển. Vì vậy, HĐND thành phố cần tiên phong, mở đường trong đổi mới quản trị và cải cách thể chế hiện đại.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi nghị quyết của HĐND thành phố phải trả lời rõ 3 câu hỏi: "Có đúng chủ trương không? Có sát thực tiễn hay không? Có đi vào cuộc sống hay không?"

Trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch, xây dựng cơ chế đặc thù nhằm phát triển hạ tầng kết nối, đô thị, giao thông và chuyển đổi số đồng bộ. Đồng thời, HĐND thành phố cần ban hành những quyết sách đột phá để hỗ trợ các đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tạo tiền đề đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, không chỉ là trung tâm của miền Trung.

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng quy định.