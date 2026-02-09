Đà Nẵng tiêu hủy 6.500 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 9-2, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 đã tổ chức tiêu hủy 6.500 bao thuốc lá điếu các loại có nguồn gốc nhập lậu, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.



Việc tiêu hủy được thực hiện theo quyết định thi hành án dân sự ban hành ngày 30-12-2025 của Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng. Toàn bộ số thuốc lá nói trên là tang vật bị thu giữ trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu tại bãi rác

Theo cơ quan chức năng, số thuốc lá nhập lậu được tiêu hủy bằng phương pháp cơ học, sử dụng xe ép rác và máy ủi chuyên dụng để nghiền nát, sau đó chôn lấp và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt. Quy trình này nhằm bảo đảm vật chứng không thể tái sử dụng, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.

Quá trình tiêu hủy diễn ra công khai, minh bạch, có sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, đại diện VKSND TP Đà Nẵng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Khánh cùng các cơ quan liên quan.