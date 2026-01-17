HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng sau gần 30 năm giờ ra sao?

B.Vân

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan Dự án Làng Đại học

 Đây là một dự án giáo dục trọng điểm được quy hoạch từ nhiều năm trước, vị trí tại khu vực Hòa Quý – Điện Ngọc,.

Theo Sở Xây dựng, Dự án Làng Đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung từ năm 1997, với quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên, tổng diện tích 300 ha. Trong đó, 110 ha thuộc phường Hòa Quý (nay là phường Ngũ Hành Sơn) và 190 ha thuộc xã Điện Ngọc (nay là phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Đến năm 2020, Thủ tướng tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỉ lệ 1/2000. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu Đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, với diện tích nghiên cứu 110ha, trong đó có khu dân cư Hải An.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng giải phóng 70 % mặt bằng sau gần 30 năm triển khai - Ảnh 1.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ) đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 78,95 ha/110 ha, đạt khoảng 71,4% diện tích quy hoạch. Phần diện tích thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện chưa triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Năm 2024, Đại học Đà Nẵng đã làm việc với Bộ GD-ĐT và được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực 31,05 ha còn lại trên địa bàn Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 794,6 tỉ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025–2028.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đã phê duyệt và triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Làng Đại học từ nguồn ngân sách địa phương, đồng thời thu hồi kinh phí thông qua tiền sử dụng đất của các hộ dân được bố trí tái định cư. 

Thành phố cũng bổ sung quỹ đất từ các khu tái định cư khác như Khu tái định cư Tây Nam Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, nhằm đảm bảo đủ quỹ đất phục vụ dự án.

Sở Xây dựng cho biết, thành phố đang tiếp tục phối hợp với Đại học Đà Nẵng, kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT xem xét ưu tiên bố trí, bổ sung kế hoạch vốn để sớm triển khai phần diện tích còn lại, từng bước hoàn thiện dự án Làng Đại học theo quy hoạch đã được phê duyệt.

(NLĐO) - "Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng" do Đoàn Báo Người Lao Động thực hiện đã gieo thêm niềm tin, sự ấm áp cho học sinh vùng khó tại Đà Nẵng.

(NLĐO) – Phát hiện con vật nằm trong danh mục của Sách Đỏ tại khu vực phía sau vườn nhà, người đàn ông ở TP Đà Nẵng liền điện báo cho công an.

(NLĐO) – Cách xử lý mềm mỏng, tinh tế nhưng hiệu quả của Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng nhận được "bão like" từ cộng đồng mạng

